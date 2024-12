Elon Musk : Trump assure qu’il ne peut pas être Président, voici la raison

Elon Musk (Bloomberg)

Donald Trump s’apprête à retrouver le Bureau ovale après une parenthèse de quatre ans. Pour cette reconquête du pouvoir, l’ancien président des États-Unis a constitué une équipe où figure le célèbre entrepreneur Elon Musk. Mais face aux interrogations suscitées par l’influence grandissante de ce dernier, Trump a tenu à clarifier une chose : le patron de Tesla et SpaceX ne pourra jamais accéder à la présidence. Pourquoi ? Une raison toute simple, qu’il a expliquée devant ses partisans à Phoenix, en Arizona.

Prenant la parole lors d’un rassemblement, Donald Trump a balayé d’un revers de main les rumeurs attribuant des ambitions présidentielles à Elon Musk. « Il ne va pas devenir président, ça, je peux vous le dire », a-t-il déclaré, suscitant des applaudissements de la foule. L’ancien président a ensuite ajouté, non sans une pointe d’ironie : « Il ne peut pas l’être, il n’est pas né dans ce pays. » Une référence explicite à la Constitution américaine, qui stipule que seuls les citoyens nés sur le sol américain peuvent prétendre à la magistrature suprême.

Né en Afrique du Sud et naturalisé citoyen américain, Elon Musk n’a donc, en théorie, aucune chance de viser le poste. Cependant, son rôle dans l’entourage de Trump continue d’alimenter les débats, notamment parmi les démocrates. Certains l’ont récemment surnommé « président Musk », pointant du doigt son influence sur les orientations politiques du président désigné.

Musk, qui compte plus de 200 millions d’abonnés sur son réseau X, s’est en effet imposé comme une figure incontournable dans le paysage politique américain. Chargé par Trump d’une mission de dérégulation et de réduction des dépenses publiques, il a fait sensation cette semaine en critiquant vivement un projet de loi budgétaire. Sur son réseau, il a martelé : « Cette loi ne doit pas passer. » Une déclaration qui a semblé orienter les priorités de l’administration Trump et contribuer au bras de fer ayant failli plonger les États-Unis dans un shutdown budgétaire.

Malgré cette proximité, Trump a tenu à souligner que Musk n’est pas en train de « récupérer la présidence ». « J’aime être accompagné de gens intelligents », a-t-il affirmé, minimisant les craintes d’une mainmise du milliardaire sur l’agenda politique. Pour l’heure, la collaboration entre Trump et Musk reste stratégique, et si le milliardaire ne peut prétendre à un mandat présidentiel, son poids dans les décisions à venir pourrait bien dessiner une ère inédite dans la politique américaine.