Maghreb: ce pays a drastiquement augmenté ses échanges commerciaux en Afrique

Image by Pexels from Pixabay

L’intégration économique africaine connaît une nouvelle dynamique grâce aux initiatives continentales comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Cette structure, qui rassemble 53 pays et 1,3 milliard de consommateurs, stimule les échanges intra-africains en réduisant les barrières commerciales. Le Maroc, membre actif de cette zone, démontre par ses résultats récents la pertinence de cette stratégie d’intégration économique régionale.

Une croissance spectaculaire des échanges commerciaux

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le commerce entre le Maroc et ses partenaires africains a bondi de 45% en dix ans, passant de 36 milliards de dirhams en 2013 à 52,7 milliards en 2023. Cette progression témoigne d’une intensification des relations commerciales du royaume avec le continent. Les exportations marocaines vers l’Afrique ont particulièrement brillé, doublant sur cette période pour atteindre 32,7 milliards de dirhams, une performance supérieure à celle enregistrée sur les autres marchés internationaux.

Des secteurs stratégiques en pleine expansion

Le Maroc a développé une offre diversifiée pour le marché africain. Les engrais, essentiels pour l’agriculture continentale, côtoient les produits de la pêche, les véhicules, les composants automobiles et les denrées alimentaires dans le panier des exportations. Les importations, évaluées à 20 milliards de dirhams, comprennent principalement du charbon, des dattes et des matériaux plastiques. Une étude ministérielle révèle un potentiel d’exportation inexploité de 120 milliards de dirhams, dont 12 milliards pourraient être dirigés vers l’Afrique, notamment dans l’automobile, l’agroalimentaire, le textile et les industries mécaniques.

Innovations logistiques et numériques pour conquérir le marché africain

Pour exploiter ce potentiel, le Maroc développe de nouvelles solutions. Une liaison maritime entre Agadir et Dakar constituera bientôt la première étape d’un réseau logistique multimodal desservant plusieurs pays africains. Le royaume prépare également une plateforme numérique destinée aux exportateurs marocains, centralisant les informations sur les marchés africains et les opportunités d’exportation. Ces initiatives ciblent environ 200 produits différents et 1.200 marchés potentiels, illustrant l’ambition marocaine de renforcer sa présence économique sur le continent.