Elon Musk : vers la fin des rivalités avec cet autre milliardaire

La rivalité entre Elon Musk et Jeff Bezos a longtemps défrayé la chronique dans le monde de la tech et de l’aérospatial. Les deux hommes se sont affrontés sur plusieurs terrains : leurs entreprises spatiales respectives, SpaceX et Blue Origin, se disputent les contrats de la NASA, tandis que leurs ambitions entrepreneuriales les ont menés à des échanges acerbes sur les réseaux sociaux. Bezos a notamment critiqué les projets spatiaux de Musk, pendant que ce dernier raillait régulièrement les performances de Blue Origin. Cette compétition acharnée a culminé avec des batailles juridiques autour des attributions de contrats spatiaux gouvernementaux.

Un dîner historique qui change la donne

Le vent tourne désormais entre les deux titans de la tech. Un dîner organisé à Mar-a-Lago mercredi soir a réuni Elon Musk et Jeff Bezos autour de Donald Trump, marquant potentiellement le début d’une nouvelle ère dans leurs relations. Musk a qualifié cette rencontre de « conversation enrichissante« , suggérant une atmosphère cordiale entre les convives. La présence de Lauren Sánchez, fiancée de Bezos, documentée par des photos sur les réseaux sociaux, témoigne du caractère moins formel de cette réunion.

Les géants de la tech se rapprochent du pouvoir

Cette rencontre révèle une tendance notable : les figures majeures de la Silicon Valley multiplient les contacts avec Trump. Mark Zuckerberg et Sundar Pichai ont récemment effectué des visites similaires à Mar-a-Lago. Meta, Amazon et OpenAI, par l’intermédiaire de Sam Altman, ont chacun versé un million de dollars au fonds d’inauguration du président élu. Pour Bezos, ce rapprochement marque un revirement spectaculaire après des années de tension avec Trump, notamment autour de la couverture médiatique du Washington Post. Le propriétaire d’Amazon a même exprimé son optimisme quant à un second mandat Trump, contrastant avec ses positions antérieures. Elon Musk, de son côté, renforce son influence politique après avoir contribué plus de 200 millions de dollars aux groupes pro-républicains pendant la campagne électorale.

L’heure de l’apaisement semble avoir sonné entre ces mastodontes de l’industrie technologique. Les récentes accusations de Musk concernant des conseils boursiers présumés de Bezos sur Tesla et SpaceX, bien que démenties par ce dernier, paraissent désormais appartenir au passé. Cette nouvelle dynamique pourrait redéfinir les relations entre les géants de la tech et remodeler le paysage entrepreneurial américain. Les enjeux dépassent les simples rivalités personnelles, touchant aux futurs contrats gouvernementaux et aux orientations technologiques du pays.