Énergie au Maghreb : TotalEnergies signe un accord

PHOTO: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Le Maroc confirme ses ambitions énergétiques en misant résolument sur le solaire pour répondre aux défis croissants d’approvisionnement et de transition énergétique. Grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux comme TotalEnergies, le pays se positionne comme un modèle d’innovation en matière d’énergies renouvelables, particulièrement dans le secteur industriel et commercial.

Dernière illustration en date : les groupes français TotalEnergies et Hutchinson ont récemment signé un accord pour le développement d’un projet solaire de 1,7 MWp au Maroc. Concrètement, ce projet prévoit l’installation de 2850 panneaux photovoltaïques, capables de produire jusqu’à 2590 MWh d’électricité par an. Une initiative qui s’inscrit pleinement dans la stratégie marocaine de réduction des émissions de CO2 et de promotion d’une énergie propre et abordable pour les entreprises. Ce partenariat permettra à Hutchinson, acteur industriel majeur, d’améliorer son efficacité énergétique tout en limitant son empreinte carbone, un objectif en parfaite harmonie avec les ambitions du royaume en matière de développement durable.

Le Maroc, qui s’impose depuis plusieurs années comme un leader africain en matière d’énergies renouvelables, voit dans le solaire industriel et commercial une solution pragmatique pour répondre aux besoins énergétiques des entreprises. En Afrique, ces dernières font souvent face à des difficultés d’approvisionnement électrique, ce qui impacte directement leur compétitivité. La production d’électricité solaire, propre et fiable, apparaît ainsi comme une réponse à la fois économique et environnementale, en phase avec les impératifs de transition énergétique mondiale.

Pour TotalEnergies, ce projet reflète un engagement global envers la décarbonation des secteurs industriels et commerciaux. La multinationale française accompagne ses clients à travers des solutions adaptées qui allient efficacité énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre. En parallèle, TotalEnergies développe des initiatives dans le biogaz, les biocarburants et le stockage de CO2, tout en continuant à renforcer ses capacités dans la production d’électricité renouvelable.

Afin de soutenir davantage ses partenaires dans leur transition, l’entreprise a lancé en 2022 l’initiative OneB2B Solutions, un programme destiné à accompagner des entreprises issues de divers secteurs industriels. Cette démarche illustre la volonté du groupe d’accélérer la transformation énergétique à l’échelle mondiale, notamment en Afrique où le potentiel renouvelable demeure considérable.

Pour le Maroc, ce type de partenariat témoigne de la confiance des investisseurs étrangers et des acteurs du secteur énergétique dans sa capacité à conjuguer innovation, performance économique et durabilité. Les projets solaires industriels, comme celui signé avec Hutchinson, ne se limitent pas à la fourniture d’énergie propre.

Ils permettent également de renforcer la résilience des entreprises face aux fluctuations du marché de l’énergie, tout en soutenant les objectifs climatiques du pays. Avec des projets d’envergure et une vision claire pour la transition énergétique, le Maroc poursuit son ascension comme un pionnier du développement durable en Afrique.