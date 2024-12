Europe : de nombreux licenciements annoncés dans le secteur de l’automobile

Photo DR

Face à une conjoncture économique et industrielle complexe, les grands groupes automobiles européens amorcent des restructurations majeures impliquant fermetures d’usines et suppressions d’emplois. En cause, la transition vers les véhicules électriques, la hausse des coûts de production et un ralentissement de la demande sur certains marchés.

Parmi les actions entreprises, des groupes comme Valeo ont annoncé la fermeture de deux usines en France, entraînant 1 000 suppressions d’emplois. De son côté, Stellantis prévoit de cesser les activités de son site Vauxhall au Royaume-Uni et de suspendre certaines lignes en Italie. Michelin, pour sa part, a pris la décision de fermer deux usines en France, impactant 1 250 travailleurs. D’autres groupes comme Volkswagen, Schaeffler, Ford, et Bosch envisagent des mesures similaires, cumulant des milliers de suppressions de postes à travers l’Europe.

Ces décisions reflètent la nécessité pour les constructeurs de s’adapter à une nouvelle ère dominée par l’électrification. Cette transition requiert des investissements massifs dans la recherche et le développement, et des réductions de coûts dans d’autres domaines pour maintenir la rentabilité. Les fermetures d’usines et la réorganisation des chaînes de production sont devenues un levier incontournable pour répondre à ces défis.

Ces restructurations engendrent des bouleversements pour les salariés et les communautés locales. Les pertes d’emplois affectent particulièrement les pays où l’automobile constitue un pilier économique, comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni. En réponse, les gouvernements et les entreprises mettent en place des dispositifs d’accompagnement, allant de la requalification professionnelle à des aides financières pour les travailleurs touchés.

Ces bouleversements illustrent la transformation profonde de l’industrie automobile européenne. Si ces ajustements permettent d’assurer la compétitivité à long terme, ils soulèvent aussi des questions sur le maintien de l’emploi et le rôle des États dans une transition juste pour les travailleurs. L’équilibre entre innovation technologique et stabilité sociale reste un défi central pour le secteur.