Football au Maghreb: la presse américaine salue les pas de géant de ce pays

Photo de jason charters - Unsplash

La dernière décennie a profondément transformé le paysage sportif du monde arabe. Du Qatar aux Émirats arabes unis, en passant par l’Arabie saoudite, les nations arabes ont massivement investi dans leurs infrastructures sportives. Des stades ultramodernes aux centres d’entraînement high-tech, ces investissements stratégiques visent à développer l’excellence sportive locale tout en attirant les plus grandes compétitions internationales. Cette dynamique régionale témoigne d’une volonté collective de faire du sport un vecteur de développement économique et social.

Une ascension fulgurante sur la scène internationale

Le New York Times vient de braquer ses projecteurs sur le Maroc, qualifiant le royaume de « superpuissance émergente » du football mondial. Cette reconnaissance fait suite à l’exploit historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022, où ils sont devenus la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la compétition. L’installation du Bureau Afrique de la FIFA à Marrakech renforce cette position stratégique du Maroc au cœur du football continental. La co-organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal marque une nouvelle étape dans cette trajectoire ascendante.

Publicité

Des infrastructures qui redéfinissent l’excellence

L’Académie Mohammed VI de football représente la pierre angulaire de cette révolution sportive marocaine. Ce complexe ultramoderne de 2,5 km² aux portes de Rabat allie formation sportive et éducation académique, incarnant une vision holistique du développement des talents. Le futur stade Hassan II, avec ses 115 000 places, détrônera les enceintes mythiques mondiales et symbolisera l’ambition démesurée du royaume. La création de cinq centres régionaux de formation témoigne d’une stratégie de maillage territorial pour détecter et cultiver les talents dans chaque région du pays.

Une vision stratégique qui porte ses fruits

Les résultats de cette politique ambitieuse se manifestent déjà sur la scène continentale. Les clubs marocains dominent les compétitions africaines, comme en témoignent les succès répétés du Wydad et du Raja de Casablanca en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. L’organisation des cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans et l’accueil du Sommet mondial du football à Rabat confirment la position centrale qu’occupe désormais le Maroc dans la gouvernance du football international. La création du Fonds de formation national de football, fruit d’un partenariat entre la FRMF, le Groupe OCP et le secteur privé, illustre l’engagement collectif pour professionnaliser la formation et construire l’avenir du football marocain.