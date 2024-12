Fraîchement élu, John Mahama échange avec Tinubu, Faure et Talon

Photo : X (@JDMahama)

Élu à la tête du Ghana au début de ce mois, le nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama, a entamé une tournée diplomatique régionale, témoignant de son ambition de renforcer la coopération entre le Ghana et ses voisins d’Afrique de l’Ouest. Cette initiative l’a conduit successivement au Nigeria, au Togo puis au Bénin.

Son périple a débuté à Abuja, où il a été reçu par le président nigérian Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO. Les discussions ont porté principalement sur les enjeux économiques et l’intégration régionale, des thèmes cruciaux pour la stabilité et le développement de la sous-région. Les deux dirigeants ont exprimé une vision commune pour une Afrique de l’Ouest unie et prospère. « Nous avons discuté de notre vision commune du progrès et de l’unité, essentiels à la croissance et à la stabilité de notre région », a déclaré John Dramani Mahama à l’issue de leur rencontre sur le réseau social X. Il a invité le Président Tinubu à son investiture en Janvier prochain.

Après Abuja, le président Mahama s’est rendu à Lomé, où il a été accueilli par Faure Gnassingbé. Ce deuxième arrêt a été marqué par des échanges axés sur le renforcement des relations bilatérales et la coopération régionale. Les deux chefs d’État ont convenu de collaborer plus étroitement sur des initiatives visant à résoudre les défis communs auxquels leurs pays font face, notamment dans les secteurs économiques et sécuritaires.

C’est à Cotonou que John Dramani Mahama a conclu sa tournée. Reçu par le président béninois Patrice Talon le samedi dernier, il a échangé sur les moyens de consolider les relations économiques et politiques entre leurs deux nations. Les deux dirigeants ont mis en avant l’importance de renforcer les partenariats bilatéraux pour favoriser un développement mutuel. « Je m’engage à travailler avec mes homologues pour consolider les liens entre le Ghana et ses voisins d’Afrique de l’Ouest », a affirmé le président Mahama à la suite de leur rencontre.

https://twitter.com/JDMahama/status/1870569497196982514

Par cette tournée diplomatique, le nouveau président ghanéen a non seulement affirmé son engagement à promouvoir la coopération régionale, mais il a également donné le ton de son mandat, plaçant le dialogue et l'intégration régionale au cœur de ses priorités.