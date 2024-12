Fusillade: une ado sème la terreur et se tue

police américaine (AP Photo / Lynne Sladky)

Les fusillades en milieu scolaire se sont multipliées ces derniers mois aux États-Unis, ravivant les débats sur la prolifération des armes à feu. Récemment, un drame a ébranlé l’état du Wisconsin, où une adolescente de 15 ans a ouvert le feu dans son école, faisant plusieurs victimes.

Le drame s’est produit à l’école privée chrétienne Abundant Life, située à Madison, dans le nord des États-Unis. Selon les premières déclarations du chef de la police, Shon Barnes, la suspecte, également élève de l’établissement, aurait succombé à une blessure par balle qu’elle s’est infligée. Transportée vers un hôpital local, elle a été déclarée morte durant son transfert. Les circonstances exactes entourant cet acte demeurent encore floues, et la police n’a pas été en mesure de préciser les motivations de la jeune fille.

La fusillade a causé la mort d’un enseignant et d’un autre élève sur les lieux mêmes du drame. Plusieurs personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital. Parmi elles, deux étudiants se trouvent dans un état critique tandis que deux autres sont dans un état stable. Deux victimes ont d’ores et déjà pu quitter l’établissement hospitalier.

L’alerte a été donnée lundi matin, à 10h57, heure locale. Les forces de l’ordre sont intervenues en moins de trois minutes, selon les autorités. Dès l’arrivée de la police, l’auteur des tirs était déjà morte, une arme de poing retrouvée près d’elle. « C’est un jour triste pour Madison et pour notre pays », a déclaré le chef de la police, visiblement ému.

La tragédie a suscité une vive réaction au sein de la communauté locale. La maire de Madison, Satya Rhodes-Conway, a exprimé sa désolation face à cet acte de violence. « Nous devons faire mieux pour protéger nos enfants et notre communauté contre ce fléau », a-t-elle affirmé. Une opinion partagée par le président Joe Biden, qui a qualifié cette fusillade de « choquante » et a renouvelé son appel au Congrès pour un renforcement des lois sur le port d’armes à feu. « Combien de tragédies devront encore se produire avant que des actions concrètes ne soient entreprises ? », s’est-il interrogé.

Les États-Unis continuent de payer un lourd tribut à la dissémination des armes à feu. Selon l’ONG Gun Violence Archive, plus de 16 000 personnes ont perdu la vie en 2024 à cause d’armes à feu, avec près de 500 fusillades de masse enregistrées. Ce chiffre, en constante augmentation, révèle les difficultés pour les autorités à endiguer ce phénomène.

Ce drame rappelle d’autres tragédies similaires, notamment les fusillades survenues dans des établissements scolaires à Uvalde, Parkland ou encore Sandy Hook. Des évènements traumatisants qui ont suscité à chaque fois une émotion nationale sans pour autant déboucher sur des mesures significatives. Dans un pays où le port d’armes est perçu comme un droit fondamental, les appels à un encadrement plus strict restent souvent sans suite.