Gaz naturel: un pays du Maghreb confirmé dans le top 3 africain

La répartition des réserves de gaz naturel en Afrique a récemment été mise en lumière. L’Algérie, un pays du Maghreb, occupe une place stratégique, se hissant parmi les trois premières nations du continent disposant des plus importantes ressources. Avec des réserves estimées à 4.504 milliards de mètres cubes, le pays se classe en deuxième position, derrière le Nigéria, mais devance le Mozambique, consolidant ainsi son statut de puissance énergétique africaine et mondiale.

L’Afrique du Nord dans son ensemble concentre près de la moitié des réserves de gaz naturel du continent, confirmant le rôle prépondérant de cette région dans le secteur des hydrocarbures. Le Nigéria domine avec 5.943 milliards de mètres cubes, suivi par l’Algérie, et le Mozambique complète le trio de tête avec 2.840 milliards de mètres cubes. Ces trois pays, à eux seuls, assurent une part significative des réserves totales estimées à 17.890 milliards de mètres cubes pour l’ensemble de l’Afrique.

Au-delà des chiffres, l’Algérie se distingue par sa position stratégique dans le marché international du gaz. Acteur clé du secteur, le pays s’est imposé comme un producteur majeur de gaz naturel liquéfié (GNL). Avec une capacité de production de 25,5 millions de tonnes par an, elle devance le Nigéria (22,2 millions de tonnes/an) et l’Égypte (12,2 millions de tonnes/an), s’affirmant ainsi comme le leader africain dans ce domaine. Cette capacité de production en constante progression permet à l’Algérie de s’inscrire parmi les principaux partenaires énergétiques des marchés mondiaux et de répondre aux besoins croissants en énergie.

L’impact de ces ressources dépasse les frontières du continent africain. Grâce à son infrastructure gazière développée et à sa proximité géographique avec l’Europe, l’Algérie est devenue un fournisseur incontournable pour plusieurs pays européens. Cette situation lui confère un rôle stratégique à la fois sur la scène africaine et sur le marché énergétique mondial.

Les perspectives d’avenir pour les réserves de gaz naturel en Afrique, et notamment en Algérie, sont prometteuses. Les experts soulignent que ces ressources pourraient garantir l’approvisionnement énergétique du continent pour plusieurs décennies encore. Ce potentiel repose sur une gestion efficace des réserves, combinée à une exploration continue des opportunités offertes par les hydrocarbures et les énergies alternatives.