Maghreb: l’ambassadeur de France convoqué, montée de tensions

Photo DR

Les relations franco-algériennes ont souvent oscillé entre coopération et méfiance depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962. La question mémorielle de la colonisation, les différends sur la gestion des visas, les tensions autour du Sahara occidental et les divergences sur les questions migratoires ont régulièrement provoqué des crises diplomatiques entre Paris et Alger. L’été dernier, le retrait de l’ambassadeur algérien en France, suite au soutien français au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, a marqué une nouvelle détérioration des relations bilatérales.

Des accusations d’espionnage et de déstabilisation

Une nouvelle crise éclate entre Paris et Alger avec la convocation de l’ambassadeur de France, Stéphane Romatet, par le ministère des affaires étrangères algérien. Les autorités algériennes accusent directement la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française d’avoir mené des opérations de déstabilisation sur leur territoire. D’après les médias algériens, ces activités auraient notamment impliqué le recrutement d’anciens terroristes. Le quotidien Le Soir d’Algérie rapporte également l’organisation de réunions suspectes dans des représentations diplomatiques françaises, rassemblant des agents consulaires et des personnes hostiles aux institutions algériennes.

Une détention controversée ravive les tensions

L’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal le 16 novembre dernier ajoute une dimension supplémentaire à cette crise diplomatique. Détenu pour « atteinte à l’intégrité territoriale », l’auteur aurait repris sur un média français d’extrême-droite la thèse marocaine concernant un découpage territorial controversé datant de l’époque coloniale. Cette affaire cristallise les tensions entre les deux pays, alors que la question des frontières reste un sujet particulièrement sensible dans la région.

Le Sahara occidental au cœur des dissensions

Le soutien affiché de la France au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental constitue une pierre d’achoppement majeure entre Paris et Alger. Cette position française, perçue comme un alignement sur Rabat, a conduit l’Algérie à rappeler son ambassadeur en France durant l’été. Le conflit du Sahara occidental, où l’Algérie soutient le Front Polisario face aux revendications marocaines, continue ainsi d’empoisonner les relations diplomatiques franco-algériennes et d’exacerber les tensions régionales. Cette nouvelle convocation de l’ambassadeur français témoigne de la profonde méfiance d’Alger envers Paris et laisse présager une période difficile pour les relations bilatérales.