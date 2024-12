Hydrocarbures au Maghreb : ruée vers ce pays

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

L’Algérie lance une initiative majeure dans le secteur énergétique avec son appel d’offres international « Algeria Bid Round 2024« . Vingt entreprises internationales ont été pré-qualifiées pour explorer et développer six zones stratégiques d’hydrocarbures, dans un projet supervisé par l’Agence nationale ALNAFT depuis octobre 2024.

Les zones concernées, incluant El M’zaid El Kebir, Ahara, Reggane, Zerafa, Toual et Guern El Guessa, sont réparties dans plusieurs wilayas clés comme Ouargla, Adrar, Illizi et Bechar. Ces sites bénéficient déjà d’infrastructures existantes pour le traitement et l’exportation des hydrocarbures. Les enjeux y sont donc particulièrement élevés.

Publicité

Une stratégie énergétique ambitieuse

Les entreprises sélectionnées ont jusqu’au 15 avril 2025 pour soumettre leurs propositions, avec des conditions contractuelles et fiscales particulièrement attractives. Le potentiel est considérable, avec une réserve estimée à 400 milliards de m³, permettant une augmentation annuelle de 20 milliards de m³ de la production. De quoi confirmer le rôle grandissant de l’Algérie en la matière.

La position stratégique de l’Algérie, proche des marchés européens (avec qui elle lie de plus en plus d’affinités commerciales, notamment l’Italie) renforce son attractivité pour les investisseurs internationaux. Le pays s’engage dans une démarche de transparence visant à consolider la confiance des partenaires et à soutenir des collaborations durables.

De sérieuses perspectives d’évolution

L’avenir pourrait voir l’exploitation du gaz de schiste se développer en Algérie, notamment à travers des partenariats avec des compagnies américaines comme ExxonMobil, qui a déjà signé un accord avec Sonatrach en mai. Ces développements s’inscrivent dans une volonté plus large de diversification économique et de renforcement du rôle de l’Algérie dans l’approvisionnement énergétique mondial.

Le résultat est d’ailleurs criant. Le pays est, avec le Nigeria, l’un des principaux fournisseurs d’hydrocarbures en Afrique et en Europe. À terme, Alger pourrait même s’imposer comme l’un des leaders mondiaux, quand bien même le pays le sait : la diversification est essentielle et toute l’économie nationale ne peut reposer que sur ces matières premières.