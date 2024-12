initiative ‘’Noel des enfants’’ au Bénin : les citoyens de Porto-Novo et ses environs apprécient

Photos : DR

Le phénomène ‘’Papa Noel’’ observé depuis des années pour semer la joie dans le cœur des enfants à l’approche d’une nouvelle année, est toujours d’actualité. Mais les circonstances de son vécu varient d’une année à une autre. C’est le constat fait dans la ville de Porto-Novo et ses environs après une descente dans les marchés et au niveau de certaines boutiques où les parents partagés entre satisfactions et exigences des enfants, expriment leur désolation pour la cherté des jouets.

RÔLE ET IMPORTANCE

L’offre de jouets aux enfants au-delà de toute conduite de mode ou de plaisir, répond à un besoin essentiel de respect et de protection des droits de l’enfant. Les jouets comme les jeux permettent le développement des enfants. Ils contribuent au développement de leur créativité et servent à enrichir les modes d’expression. Ils sont sources de nombreux apprentissages cognitifs et langagiers sans perdre de vue le développement de la motricité. A ces nombreux atouts, il faut ajouter la pensée originale et l’ingéniosité.

NECESSITE D’UN BON CHOIX ET IMPACT

Le tri pour parvenir à un bon choix de jouets pour les enfants, obéit à des principes et règles. L’âge de l’enfant prend une part importante dans le processus de choix et le parent ou le tiers qui s’en occupe doit en tenir compte pour que sa position n’influence pas la démarche. Les jouets et les jeux sont essentiel au bien-être des enfants qui dans ses mouvements, ressentent un plaisir et une satisfaction favorable à sa santé. D’où la nécessité d’un choix judicieux et bien inspiré pour un meilleur développement de l’enfant partagé entre une bonne conduite et l’apprentissage des mauvaises pratiques.

LES PARENTS ET LA REALITE DES PRIX

Les jouets sont nombreux et meublent les boutiques et étalages dans nos marchés dans la ville de Porto-Novo et ses environs. Mais le comble en ce qui concerne son achat, est la réalité de la cherté que dénoncent les parents contraints de satisfaire à cette obligation du droit de l’enfant. C’est ce que Chitou Mondjissola approchée, exprime parce que ayant le devoir de satisfaire le souhait de trois enfants à sa charge pour l’initiative ‘’Noel des enfants’’ à l’école, considérée comme un instant de fête, du renforcement du vivre ensemble entre écolier. Kouhônou Alain dans son élan de désolation, ne conçoit pas pourquoi les autorités béninoises observent un silence coupable par rapport à cette pratique, perçue comme un style amélioré d’escroquerie. Ce qui met à chaque approche de fête à en ses dires, les parents dans un stress depuis que le prix des jouets ont considérablement grimpé. Tchakla Josephine plus connue par son surnom ‘’sœur awonlin’’, ne se plaint pas concernant l’offre de jouets aux enfants. Elle n’a pas habitué ses enfants à cette pratique du fait de manque de moyens. Son statut de veuve à la recherche du minimum pour répondre aux besoins nutritionnels en lien avec ses obligations parentales, n’offre aucune possibilité pour combler les attentes de ses enfants sur ce plan. Dans le même temps, Précieux Akowé très exigent en compagnie de son père Justin, fait le tour des stands du marché ‘’Agata’’ pour le choix de son jouet. Dans l’ensemble, les différentes personnes approchées pour en savoir plus sur leur point de vue, approuvent le bien-fondé mais désapprouvent le prix d’achat, lequel donne de souci aux abonnés à cette pratique.