Joël Rodrigue Lantefo, le mannequin béninois assassiné en Russie, sera inhumé à Bopa

Joël Rodrigue Lantefo, le mannequin béninois assassiné en octobre dernier à Astrakhan, en Russie, recevra ses derniers hommages ce jeudi 19 décembre 2024 à Lobogo, une localité de la commune de Bopa, dans le département du Mono. L’information a en effet été rapportée par le 24 Heure au Bénin.

La dépouille de ce jeune citoyen béninois, tué en Russie, sera accueillie à l’aéroport de Cotonou ce mercredi 18 décembre, toujours à en croire le média. Selon les détails des funérailles, une veille de prières en l’honneur du défunt aura lieu ce mercredi à 20h. Le jeudi 19 décembre, une messe avec le corps présent sera célébrée à l’église catholique de Lobogo, suivie de l’inhumation au cimetière local.

Publicité

Selon des sources proches de la famille, « Joël Rodrigue Lantefo a été retrouvé mort, avec les deux mains sectionnées et la gorge tranchée » le 5 octobre 2024. Joël vivait avec un ami camerounais dans l’appartement de ce dernier à Astrakhan. Il avait émigré en Russie en 2018 et s’était installé à Astrakhan, le centre administratif de l’oblast d’Astrakhan, à plus de 1200 km au sud-est de Moscou. Suite à son assassinat, l’ami avec qui il cohabitait a été arrêté dans le cadre de l’enquête. Joël Rodrigue Lantefo laisse derrière lui une épouse et deux enfants orphelins, résidant au Nigeria.