Le Collectif des Sages et Cadres de Porto-Novo en visite à la GDIZ

La Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) a récemment accueilli une délégation prestigieuse du Collectif des Sages et Cadres de Porto-Novo, conduite par le Patriarche Urbain Karim da Silva. Au cours de cette visite, les invités ont découvert les infrastructures modernes et les initiatives qui positionnent la GDIZ comme un moteur de développement économique et industriel pour le Bénin. Guidée par une équipe dédiée, la délégation a exploré les différentes installations et échangé sur les projets innovants qui façonnent l’avenir industriel du pays.

Cette rencontre a été une opportunité de partager la vision de la GDIZ en matière de transformation et de valorisation des richesses nationales. La Zone Industrielle Glo-Djigbé réaffirme ainsi son rôle stratégique dans le développement durable et économique du Bénin, tout en renouvelant son engagement à contribuer à une croissance inclusive et pérenne. Rappelons que le Patriarche Urbain Karim da Silva n’est pas la première personne du troisième âge à faire le déplacement à la Gdiz. Il y a quelques semaines, malgré le poids de l’âge, l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a visité les installations de la Gdiz.

« Vous êtes les membres les plus engagés du pays. Ce ne sont pas de mots, c’est la joie que vous m’avez procurée. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à cet avancement. Je ne pouvais imaginer que de telles réalisations se passaient dans mon pays ». Tels étaient les mots exprimés par l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo après avoir visité la Zone Industrielle de Glo-Djigbé ce mardi 3 septembre 2024. Accompagné des membres de son cabinet, l’ancien leader de la Renaissance du Bénin (Rb) a touché du doigt ce qui se fait au sein de cette zone qui s’étend sur une superficie de 1640 ha.