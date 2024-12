Maghreb: un pays rejoint une organisation arabe

© Pixabay

La dynamique diplomatique marocaine prend un tournant significatif ces derniers mois, avec une présence croissante et stratégique sur la scène régionale. Le pays consolide ses positions et démontre son engagement dans des projets structurants, notamment à travers des initiatives multilatérales qui renforcent son positionnement géopolitique et économique.

Lors de la 15ème réunion du Conseil des ministres arabes de l’électricité, qui s’est tenue au Caire dans la nouvelle capitale administrative, le Maroc a franchi une étape importante en étant élu membre du nouveau Bureau exécutif pour la période 2024-2026. Cette élection symbolise la reconnaissance des capacités diplomatiques et techniques du royaume dans le secteur énergétique.

Une délégation marocaine conduite par l’ambassadeur Mohamed Aït Ouali, représentant permanent auprès de la Ligue arabe, a participé activement à cet événement. Accompagné de représentants de l’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) et du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le Maroc a démontré sa capacité à contribuer aux réflexions stratégiques régionales.

Parallèlement à cette élection, un événement majeur a marqué cette réunion : le lancement du marché arabe commun de l’électricité. Cet accord, signé par onze pays arabes dont le Maroc, représente une avancée significative vers l’intégration énergétique régionale. L’initiative vise à optimiser les capacités de production et d’interconnexion électrique, créant ainsi un écosystème énergétique plus collaboratif et efficient.

La vision sous-jacente de ce marché commun traduit une ambition partagée : renforcer la coopération énergétique et mutualiser les ressources. En rejoignant ce projet, le Maroc démontre sa volonté de contribuer à un développement énergétique concerté, qui dépasse les frontières nationales et promeut les intérêts collectifs des nations arabes.