Le ministre Bakari révèle la bonne santé de la diplomatie béninoise

Le ministre Bakari. Photo : DR

Le ministre des affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari était jeudi dernier sur le plateau de la télévision nationale pour apporter à l’opinion les précisions justes en ce qui concerne la notion de la diplomatie, laquelle ne saurait être comparée à une opération de magie avec pour effet des résultats automatiques. Il ressort des clarifications du ministre que la diplomatie béninoise se porte très bien dans un contexte où beaucoup d’initiatives ont été prises dans la vision du programme d’actions du gouvernement qui voudrait que la diplomatie soit au service de l’amélioration des conditions de vie des populations.

Les résultats concrets mis en exergue par le ministre lors de son intervention, sont les preuves de la bonne santé de la diplomatie béninoise. Et cela doit faire à en croire les propos du ministre, la fierté de tous citoyens béninois quelque soit son bord politique du fait du sens du patriotisme et de l’attachement à la république. Au nombre de ses actions de fierté, on peut retenir la refonte de la carte diplomatique, la protection des béninois de l’étranger et la densification des consuls honoraires dans le monde sans perdre de vue la digitalisation des procédures consulaires.

Publicité

A ces succès, il faut ajouter une nouvelle orientation de la politique étrangère de notre pays avec pour effet l’exemption de visas à tous les africains ayant choisi la destination béninoise. L’octroi de la nationalité aux afro descendants et les réformes initiées sont à inscrire dans le répertoire des efforts sensibles faits par le régime de la rupture sous la gouvernance de Patrice Talon afin de positionner notre pays sur la liste de ceux crédibles. D’où la satisfaction du ministre dont la compétence et l’ouverture d’esprit ont permis d’atteindre des performances comme par exemple le vote de la loi à l’unanimité concernant la nationalité aux afro descendants et perçue comme un acte de réparation et de justesse.

Le panafricanisme concret et axé sur le développement justifie l’acte salvateur du gouvernement Talon dans l’initiative d’exemption de visas à tous les africains désireux de fouler le sol béninois. La politique de l’un contre l’autre est du passé au regard des clarifications qui indiquent que le Bénin a des relations apaisées et décomplexées avec tous les Etats. La sensibilisation des béninois à s’inscrire dans le registre des béninois de l’extérieur est un grand pas concernant l’offensive diplomatique du ministère des affaires étrangères avec pour mesures concrètes l’enrôlement de quinze mille béninois et les cas de rapatriement récent des citoyens en situations difficiles en Algérie, en Tunisie et en Guinée équatoriale.

Le sérieux travail de rapprochement des compatriotes de l’étranger et l’adoption de la loi portant statut du consul honoraire ne sont pas à ignorer des belles initiatives du ministère des affaires étrangères sans perdre de vue les réformes qui suscitent certaines résistances au niveau du personnel mais soutenues par le premier responsable du ministère dans une approche scientifique. Il mérite de retenir en définitif selon le ministre, que dans un monde de plus en plus challengeant, la diplomatie béninoise concourt à se frayer le chemin pour la mobilisation des ressources en hissant au sommet notre pays comme inspiré et prouvé par le gouvernement Talon. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)