Les comparateurs de vols les plus utilisés pour voyager moins cher

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

En 2023, la direction du transport aérien (DTA) de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a mené une enquête nationale auprès des passagers aériens. Sur une base démographique de 29 959 personnes concernant le mode d’achat du billet, 19% d’entre eux réservent leur billet d’avion sur le site d’un comparateur de prix. Juste en dessous des sites des compagnies aériennes et à égalité avec les agences de voyage, de plus en plus de voyageurs passent par les comparateurs de vols. Comme le prix est le critère principal pour le choix des billets, ces plateformes ont un principal objectif : dénicher les meilleures offres de vols. Néanmoins, il peut être laborieux de trouver le comparateur de vols idéal pour dénicher les vols les moins chers. Cet article dévoile les meilleurs comparateurs de vols et des astuces pour trouver le billet d’avion pas cher.

Pourquoi utiliser un comparateur de vols pour voyager moins cher ?

Les comparateurs de vols sont des agrégateurs qui centralisent la plupart des offres des compagnies aériennes afin de vous faire gagner du temps et de l’argent.

Publicité

Qu’est-ce qu’un comparateur de vols ?

Un comparateur de vols est un outil en ligne qui permet de rechercher et comparer les prix des billets d’avion en temps réel. Il rassemble les offres provenant des différents acteurs du transport aérien civil (compagnies aériennes, agences de voyages…). L’objectif premier : proposer les billets d’avions les plus avantageux. Le fonctionnement est assez simple. Un algorithme analyse une multitude de données : horaires, escales, prix, taxes, disponibilités, etc. Ensuite, le comparateur filtre les offres selon les critères de recherche des utilisateurs pour faciliter la prise de décision des utilisateurs. Enfin, certains comparateurs établissent des partenariats avec des compagnies aériennes afin de mettre plus en avant leurs offres.

1.2. Les avantages des comparateurs pour un voyage économique

Si les comparateurs de vols sont le deuxième mode d’achat d’un billet selon la DGAC, cela est dû à plusieurs avantages :

Gain de temps : Plus besoin de perdre du temps à consulter plusieurs sites de compagnies aériennes ou d’ agences de voyages en ligne . Les comparateurs centralisent toutes les offres au même endroit.

: Plus besoin de perdre du temps à consulter plusieurs sites de ou d’ . Les comparateurs centralisent toutes les offres au même endroit. Transparence des prix : Les utilisateurs bénéficient d’une vue d’ensemble claire des tarifs.

: Les utilisateurs bénéficient d’une des tarifs. Options flexibles : Possibilité de filtrer les résultats en fonction des besoins (vols directs, escales, horaires).

: Possibilité de les résultats en fonction des besoins (vols directs, escales, horaires). Derniers instants : Pour les départs imminents, les comparateurs suggèrent des billets d’avion à prix cassé.

2. Les comparateurs de vols les plus populaires pour trouver un vol pas cher

2.1. Liligo : l’allié des voyageurs économiques

Liligo fait partie des acteurs incontournables sur le marché des comparateurs de vols. Il se distingue par son interface intuitive et ses fonctionnalités avancées pour comparer les prix des vols, mais aussi des hôtels et des voitures de location. Ses principaux points forts sont :

La recherche multi-destination s.

s. La possibilité de mettre en place des alertes sur les meilleurs prix de vols.

sur les meilleurs prix de vols. Un suivi des tendances de prix.

de prix. Un engagement par rapport à la transparence des prix.

Liligo est le comparateur de vol idéal pour un billet d’avion pas cher, aussi bien pour les voyageurs occasionnels que pour les habitués cherchant des options premium. Ce comparateur propose un excellent équilibre entre rapidité de recherche et pertinence des résultats, le tout avec une ergonomie simple.

Publicité

2.2. Skyscanner : l’outil incontournable pour comparer les prix de vol

Comme Liligo, Skyscanner est un des acteurs mondiaux des comparateurs de vols. En plus de la recherche multi-destinations et des alertes de prix, il permet de comparer en temps réel avec plusieurs sources. Skyscanner dispose d’une interface épurée et facile à utiliser, idéal pour les voyageurs novices. Plus encore, il possède une fonctionnalité unique. Grâce à la fonction recherche “Partout”, vous pouvez trouver les destinations les moins chères.

Afin de tirer parti au maximum de Skyscanner, il est conseillé d’utiliser le calendrier interactif pour visualiser les évolutions de prix et choisir les jours moins chers.

2.3. Google Flights : pour des tendances de prix détaillées et des alertes intelligentes

Développé par Google, le comparateur de vols Google Flights est l’outil idéal pour les voyageurs flexibles souhaitant surveiller l’évolution des prix. Très utile pour visualiser les tarifs sur plusieurs jours ou mois, Google Flights peut prédire les prix grâce à des graphiques détaillés. Un conseil : utilisez la multitude de filtres pour affiner vos résultats (escales, durée des vols, compagnie). Vous l’avez compris, Google Flights est le comparateur pour les voyageurs qui veulent s’y prendre à l’avance pour prendre leurs billets.

2.4. Kayak : le comparateur pour les voyageurs réguliers

Kayak s’adresse principalement aux voyageurs fréquents grâce à ses multiples options de recherche. Pour une organisation complète de votre voyage, Kayak est fait pour vous. En plus des billets d’avion, vous pouvez réserver votre hôtel et votre voiture de location. Tout cela sur une même plateforme. Vous avez aussi la possibilité de planifier des alertes de prix pour surveiller les évolutions des prix. Kayak possède des fonctionnalités avancées si vous avez des itinéraires complexes. Cette plateforme est parfaitement adaptée pour les voyageurs flexibles. Son interface claire permet de rechercher des voyages modulables.

2.5. Momondo : un comparateur axé sur les prix bas et les vols low-cost

Momondo est le comparateur que vous devez utiliser si vous souhaitez optimiser votre budget. Pour cela, il fait des recherches approfondies concernant les compagnies low-cost, avec une option qui ajoute des escales économiques. Son interface est dynamique et ludique. Pourquoi choisir Momondo ? Sa capacité à trouver des offres cachées et des billets à prix réduit.

2.6. Expedia et autres alternatives

Outre les leaders couramment utilisés comme Liligo ou Skyscanner, il existe des alternatives. Expedia, eDreams et Ulysse méritent une mention spéciale :

Expedia : Ce comparateur combine vols , hôtels et locations pour des forfaits à prix avantageux.

: Ce comparateur combine , et pour des forfaits à prix avantageux. eDreams : Outil performant avec des offres exclusives .

: Outil performant avec des . Ulysse : Il met en avant l’expérience l’utilisateur avec des spécificités novatrices comme la possibilité d’offrir des cartes cadeau pour plus de 4 000 vols.

3. Astuces pour utiliser un comparateur de vol efficacement

Il existe des astuces indispensables à connaître pour réserver votre vol au meilleur prix. Prendre en compte la saisonnalité du trafic aérien, affiner votre recherche et prendre en compte les frais cachés sont des astuces essentielles pour votre prochain voyage.

3.1. Quand réserver pour obtenir les meilleurs prix de vol ?

Les prix varient en fonction des périodes de l’année. Par exemple, on observe une hausse durant la période des grandes vacances. En plus de cette saisonnalité, vous devez réserver votre billet au moment idéal. Cela dépend de la nature de votre vol. Pour un vol court-courrier, réservez votre vol entre 1 et 3 mois à l’avance. Pour un vol long-courrier, 6 mois à l’avance est le bon moment.

3.2. Comment affiner votre recherche pour trouver des vols moins chers ?

La première chose à faire est d’utiliser les filtres avancées pour affiner vos critères de recherche. Vous pouvez filtrer en fonction des escales, horaires, compagnies aériennes, aéroports de départ et d’arrivée, etc. Autant de filtres à utiliser pour dénicher le vol qui vous convient. Une autre astuce moins connue est la recherche en mode incognito. Vous évitez les hausses de prix.

3.3. Les frais cachés à prendre en compte lors de la comparaison des vols

Lorsque vous avez trouvé le vol idéal, n’hésitez pas à continuer votre achat sans pour autant payer directement votre vol. En effet, certains comparateurs affichent des prix de réservations sans prendre en compte les taxes, bagages, et autres frais existants. Cette méthode permet d’éviter les mauvaises surprises et de comparer ainsi les prix réels. Vous pouvez aussi éviter les mauvaises surprises en vérifiant les politiques de chaque compagnie aérienne.

4. Comparateurs de vols vs sites de compagnies aériennes : lequel choisir ?

Le choix entre ces deux modes d’achat dépend de ce qui compte le plus lors de la réservation d’un vol.

4.1. Les avantages des comparateurs de vols

Le plus gros avantage d’un comparateur de vol est le gain de temps durant la phase de recherche. En centralisant les offres sur une même plateforme, vous pouvez valider votre réservation en seulement quelques clics. Aussi, les comparateurs de vols s’assurent d’être le plus transparent possible quant au prix final du billet.

4.2. Quand préférer réserver directement ?

Bénéficiez d’avantages exclusifs et d’un service personnalisé en réservant directement auprès de la compagnie aérienne.

Programmes de fidélité : Cumulez des miles, bénéficiez de surclassements et d’autres privilèges en adhérant au programme de fidélité de votre compagnie aérienne préférée.

Cumulez des miles, bénéficiez de surclassements et d’autres privilèges en adhérant au programme de fidélité de votre compagnie aérienne préférée. Promotions exclusives : Soyez les premiers informés des offres spéciales et des ventes flash en vous inscrivant aux newsletters des compagnies.

Soyez les premiers informés des offres spéciales et des ventes flash en vous inscrivant aux newsletters des compagnies. Service client personnalisé : Pour les voyages complexes (escales multiples, modifications de dernière minute), un contact direct avec la compagnie aérienne vous garantit une assistance plus personnalisée.

5. Comparateurs de vols et impact écologique : quel est le meilleur choix ?

Trouvez le juste équilibre entre prix et écologie grâce aux comparateurs de vols.

5.1. Comparer les options écologiques

De nombreux comparateurs vous permettent désormais d’estimer l’empreinte carbone de chaque vol et de choisir l’option la plus respectueuse de l’environnement.

5.2. Voyager moins cher tout en respectant l’environnement

Privilégiez les vols directs : Les escales augmentent considérablement la consommation de carburant.

Les escales augmentent considérablement la consommation de carburant. Optez pour des compagnies engagées : Renseignez-vous sur les initiatives environnementales des compagnies aériennes (compensation carbone, flotte renouvelée, etc.).

FAQ : Les comparateurs de vols, c’est quoi ?

Toutes vos questions sur les comparateurs de vols trouvent leurs réponses ici.

Pourquoi les prix des vols changent-ils constamment ? Les tarifs aériens sont dynamiques et fluctuent en fonction de nombreux facteurs : demande, saisonnalité, concurrence, etc. Les algorithmes des compagnies aériennes ajustent en permanence les prix. Est-il sûr de réserver via un comparateur ? Oui, à condition de choisir des plateformes fiables et reconnues. Vérifiez les avis des utilisateurs et privilégiez les comparateurs partenaires des agences de voyages. Peut-on trouver des vols pas chers en haute saison ? Tout à fait ! Soyez flexibles sur vos dates de voyage et n’hésitez pas à comparer les offres de différentes compagnies aériennes. Comment éviter les frais cachés ? Lisez attentivement les conditions générales de vente et vérifiez le prix total du billet (taxes, frais de bagages, etc.) avant de confirmer votre réservation. Vaut-il mieux réserver via un comparateur ou directement ? Les comparateurs sont idéaux pour comparer rapidement un grand nombre d’offres. Cependant, réserver directement auprès de la compagnie aérienne peut être avantageux si vous êtes membre d’un programme de fidélité ou si vous avez besoin d’un service personnalisé.

Les comparateurs de vols sont des outils précieux pour trouver des vols au meilleur prix. Liligo, Skyscanner, Google Flights ou autre, vous trouverez la plateforme qui correspond le plus à vos critères de recherche. Avec les enjeux climatiques actuels, il peut être intéressant que vous preniez en compte l’impact environnemental de votre prochain voyage.