Les éléments à surveiller en finance après l’élection de Donald Trump

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

L’élection de Donald Trump, personnage controversé et marquant de la politique américaine, a toujours eu des répercussions économiques et financières importantes. Son retour à la présidence pourrait amener de nombreux changements dans les domaines du commerce, de la fiscalité et des relations internationales. Pour les investisseurs, comprendre les éléments clés à surveiller dans le contexte de cette élection est crucial pour prendre des décisions informées et adapter leurs stratégies d’investissement. Dans cet article, nous examinerons les points financiers à suivre de près, les impacts possibles pour les marchés, et l’importance d’une formation en trading pour naviguer dans cette période incertaine.

1. Les politiques économiques de Trump : retour vers une économie protectionniste ?

L’un des piliers de la politique économique de Donald Trump a été le protectionnisme, visant à renforcer l’économie américaine en réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations et en favorisant la production nationale. Sous sa précédente administration, il avait instauré des droits de douane élevés sur de nombreux produits étrangers, en particulier en provenance de Chine. Un retour de Trump pourrait signifier une intensification de ces mesures, créant une volatilité sur les marchés mondiaux.

Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient être tendues à nouveau, ce qui pourrait influencer les marchés asiatiques et augmenter la volatilité du dollar. Les investisseurs devront suivre de près les relations internationales et envisager des stratégies de couverture pour protéger leurs investissements contre les fluctuations potentielles des devises.

2. Les effets de ses décisions sur le marché des matières premières

La présidence de Donald Trump pourrait également influencer le marché des matières premières, notamment dans le secteur de l’énergie. Ayant précédemment soutenu les industries fossiles et annulé plusieurs mesures écologiques, un retour de Trump pourrait renforcer les investissements dans le pétrole et le gaz naturel aux États-Unis, avec des conséquences sur les prix mondiaux de l’énergie.

Cela pourrait également offrir des opportunités aux traders qui suivent le marché des matières premières. Pour saisir ces opportunités, une bonne trading formation peut s’avérer essentielle. Les formations en trading permettent aux investisseurs d’apprendre à analyser les mouvements de prix des matières premières, à comprendre les indicateurs clés et à identifier des stratégies adaptées pour tirer parti de la volatilité dans des périodes de changements politiques.

3. L’impact sur les grandes entreprises technologiques et la fortune de Jeff Bezos

Les entreprises technologiques, qui dominent le marché boursier américain, sont également des acteurs majeurs à surveiller. Lors de sa précédente présidence, Trump avait exprimé des critiques à l’égard des géants de la technologie, ce qui avait suscité des inquiétudes quant à de potentielles régulations accrues. Si une nouvelle régulation était instaurée, cela pourrait affecter les valorisations boursières de sociétés comme Amazon, Alphabet, et Meta.

Par ailleurs, Jeff Bezos voit sa fortune atteindre des sommets, et le fondateur d’Amazon reste un acteur central du secteur technologique. Les décisions économiques et fiscales de Trump pourraient avoir un impact significatif sur la fortune de Bezos et d’autres grands entrepreneurs technologiques. Les fluctuations des actions technologiques, influencées par la régulation et la fiscalité, représentent des opportunités et des risques pour les investisseurs, d’où l’importance de suivre ces entreprises et leurs dirigeants de près.

4. La politique monétaire et ses implications pour les marchés financiers

L’un des facteurs les plus influents pour les marchés financiers reste la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Bien que la Fed soit une institution indépendante, les présidents américains influencent souvent ses décisions indirectement à travers leurs politiques fiscales et leurs discours. Un retour de Donald Trump pourrait affecter les attentes concernant les taux d’intérêt et l’inflation.

Les investisseurs devront surveiller de près les orientations de la Fed pour ajuster leurs portefeuilles en conséquence. Une formation en trading qui couvre l’analyse des politiques monétaires pourrait être précieuse pour comprendre comment les changements dans les taux d’intérêt influencent les marchés boursiers, obligataires et de change. Cela permet aux traders de réagir aux annonces de la Fed de manière stratégique et d’optimiser leur rendement dans un contexte d’incertitude monétaire.

5. La santé du dollar américain et les devises internationales

La politique étrangère et économique de Trump peut également avoir des effets considérables sur la valeur du dollar américain. En période de tensions commerciales ou d’incertitudes géopolitiques, le dollar a tendance à fluctuer de manière significative. Un retour de Trump pourrait conduire à une appréciation ou à une dépréciation du dollar en fonction des décisions prises en matière de commerce international et de fiscalité.

Les traders de devises devront donc suivre les variations du dollar et des autres devises majeures. La formation trading axée sur le Forex peut aider à mieux comprendre comment les politiques américaines influencent le marché des changes. En maîtrisant l’analyse technique et en apprenant à utiliser des outils comme les indicateurs de volatilité, les investisseurs peuvent anticiper les mouvements de devises et se protéger contre les pertes potentielles.

6. Les opportunités dans les actions défensives et les valeurs refuges

En période d’incertitude, les actions dites « défensives », comme celles des secteurs de la santé, de l’alimentation et des services publics, tendent à être plus résilientes face aux fluctuations du marché. Ces secteurs offrent souvent des rendements plus stables et moins exposés aux impacts des politiques économiques. Un retour de Trump pourrait encourager certains investisseurs à se tourner vers ces valeurs refuges pour réduire les risques.

L’or, également considéré comme une valeur refuge, peut connaître une hausse de la demande en cas d’incertitudes politiques ou économiques. Investir dans des actifs stables pourrait représenter une stratégie prudente pour les investisseurs cherchant à se protéger contre la volatilité du marché.

7. Les cryptomonnaies et l’attention accrue sur les régulations

La présidence de Trump pourrait avoir des répercussions sur le secteur des cryptomonnaies, notamment en raison de sa position sur la régulation financière. Alors que de nombreux pays ont adopté des approches proactives pour encadrer les cryptomonnaies, les États-Unis n’ont pas encore fixé de cadre réglementaire clair. L’élection de Trump pourrait influencer la politique américaine à cet égard, créant potentiellement une incertitude dans le secteur des actifs numériques.

Les investisseurs en crypto devront surveiller les décisions de l’administration concernant la régulation, qui pourrait avoir des impacts significatifs sur le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies majeures. Une formation spécialisée en trading de cryptomonnaies peut offrir des outils pour comprendre les spécificités de ce marché émergent et se préparer aux fluctuations potentielles.

Conclusion

L’élection de Donald Trump suscite des questions et des attentes sur l’avenir des marchés financiers. En 2025, il est essentiel pour les investisseurs de suivre de près les décisions économiques et politiques qui pourraient influencer les secteurs technologique, énergétique, monétaire, et même les cryptomonnaies. Jeff Bezos voit sa fortune atteindre des sommets, ce qui reflète l’importance de surveiller l’évolution des grandes entreprises et des figures clés du secteur technologique.

Face aux incertitudes, une trading formation approfondie s’avère être un atout précieux pour comprendre les fluctuations des marchés, anticiper les tendances et gérer les risques. Adapter sa stratégie d’investissement en fonction des nouvelles orientations économiques et des perspectives politiques est crucial pour optimiser ses rendements et se protéger contre les imprévus.