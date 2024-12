Maghreb : 250 millions $ de la banque mondiale pour booster l’agriculture

Photo de James Baltz sur Unsplash

Face aux défis posés par une sécheresse persistante et les aléas climatiques, le Maroc intensifie ses efforts pour transformer son secteur agricole. Ce pilier de l’économie nationale, qui contribue à hauteur de 11 % au PIB et emploie environ 31 % de la population active, est stratégique pour le développement du pays. Cependant, sa vulnérabilité aux conditions climatiques extrêmes appelle à des réformes profondes et durables.

Dans cette optique, la Banque mondiale a récemment approuvé un financement de 250 millions de dollars pour accompagner le Maroc dans la mise en œuvre d’un ambitieux Programme de transformation des systèmes agroalimentaires. Cette initiative, alignée sur le plan « Génération Green 2020-2030 », vise à moderniser le secteur tout en renforçant sa résilience face aux changements climatiques. Les interventions prévues portent sur l’adoption de pratiques agricoles climato-intelligentes, le développement de systèmes d’assurance pour atténuer les risques climatiques, ainsi que sur la gestion efficace des ressources en eau et des sols. Le projet inclut également l’expansion de l’agriculture biologique sur 25 000 hectares et l’amélioration des normes sanitaires dans plus de 1 200 points de vente alimentaire à travers le pays.

Publicité

L’objectif est de toucher plus de 1,3 million de personnes, dont 120 000 agriculteurs, en leur offrant des outils et des formations pour améliorer leurs pratiques et leurs rendements. Par ailleurs, les consommateurs marocains bénéficieront d’une meilleure sécurité alimentaire et d’une qualité accrue des produits locaux. Selon Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb, ce programme permettra non seulement de créer des emplois verts dans les zones rurales, mais également de renforcer la souveraineté alimentaire du Maroc.