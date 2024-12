Maghreb: accord stratégique entre 3 groupes industriels pour former une task force

Photo d'illustration

Trois colosses industriels ont décidé de conjuguer leurs compétences et leurs ressources, scellant une alliance prometteuse qui redessine les contours de leur développement stratégique. Les groupes MADAR, ACS, SNS et AGM ont franchi une étape décisive en signant des accords-cadres qui marqueront probablement un tournant dans leur trajectoire économique.

La cérémonie de signature, qui s’est déroulée en présence du Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, M. Sifi Gherieb, symbolise une volonté claire de renforcement mutuel. Ces accords ouvrent la voie à de multiples modalités de collaboration, offrant une flexibilité stratégique remarquable.

Les perspectives de partenariat sont multidimensionnelles : des financements croisés, des prises de participation directes et la création potentielle de sociétés mixtes constituent les principaux axes de cette nouvelle dynamique. L’objectif affiché est de stimuler l’investissement et d’optimiser les performances dans des secteurs aussi variés que les industries chimiques, mécaniques et la sidérurgie.

M. Gherieb a souligné l’importance de cette démarche, mettant en avant le potentiel considérable de ces groupes industriels. La coordination et la coopération apparaissent comme des leviers essentiels pour accélérer le développement économique et renforcer la compétitivité nationale.

Cette alliance stratégique témoigne d’une approche collaborative inédite, où chaque groupe apporte son expertise et ses ressources dans une logique de synergie. Les projets à venir devraient bénéficier de cette combinaison de compétences, promettant des réalisations concrètes et innovantes.