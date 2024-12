Maghreb: Apple déploie une nouvelle fonctionnalité pour ces ressortissants

Apple store (Photo DR)

Apple lance une offensive directe contre Google Street View en déployant sa fonctionnalité « Look Around » sur la version web d’Apple Plans. Cette nouvelle approche permet désormais à tous les utilisateurs, quel que soit leur navigateur, d’explorer les rues en vue immersive à 360 degrés, sans nécessiter la possession d’un appareil Apple.

L’entreprise de Cupertino (États-Unis) démontre une fois de plus sa volonté, mais aussi ses capacités en matière d’innovation et d’expansion en rendant cette technologie accessible au plus grand nombre. Cette stratégie de démocratisation représente une étape cruciale dans la bataille des services cartographiques en ligne, notamment dans la région.

Une expansion internationale ambitieuse de la firme à la pomme

Le géant américain prépare un déploiement massif de Look Around à l’échelle mondiale, avec une attention particulière portée sur plusieurs régions stratégiques. Le Maroc figure parmi les pays prioritaires de cette expansion, aux côtés d’autres nations qui bénéficieront prochainement de cette fonctionnalité immersive. Une annonce forcément bien accueillie par les utilisateurs Apple.

Cette offensive ne se limite pas aux marchés internationaux. En effet, aux États-Unis, Apple prévoit d’étendre significativement la couverture de Look Around en incluant les axes routiers majeurs, les petites villes et les zones rurales. L’objectif est clair : rattraper son retard sur Google Street View, qui domine ce marché depuis 17 ans. Il faudra toutefois un peu de temps pour supplanter le géant signé Alphabet.

Quels sont les pays concernés ?

Outre le Maroc, plusieurs autres pays du Moyen-Orient et de la Méditerranée sont concernés par ce déploiement majeur de Look Around. L’Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et la Turquie font partie des nations sélectionnées pour bénéficier prochainement de cette technologie immersive d’Apple, marquant ainsi une étape significative dans l’expansion internationale de ce service cartographique innovant.