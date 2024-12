Maghreb : ce pays veut accroître sa production de viande rouge

Photo : DR

Face à une demande croissante en viande bovine et une facture d’importation toujours plus lourde, l’Algérie intensifie ses efforts pour booster sa production locale. Youcef Cherfa, ministre de l’Agriculture, a annoncé ce 12 décembre la création d’une Commission nationale dédiée à cet objectif. Ce groupe de travail a pour mission d’élaborer une stratégie visant à renforcer les cheptels bovin et ovin et à réduire la dépendance aux importations.

Ce plan s’inscrit dans un contexte où la consommation algérienne de viande bovine, la troisième plus importante en Afrique, a bondi de 32 % en 2024 pour atteindre 209 000 tonnes. Cependant, la production locale ne suit pas la cadence, affichant une baisse de 4 %, à 140 000 tonnes, selon les données de la FAO.

Parallèlement, les importations de viande bovine ont explosé, passant de 12 000 tonnes en 2023 à 69 000 tonnes en 2024, pour un coût dépassant 36,6 millions de dollars. La nouvelle Commission dispose de deux semaines pour proposer une feuille de route.

L’objectif est de renforcer les infrastructures de la filière, promouvoir l’élevage local et encourager les investissements. À terme, cette initiative devrait réduire la dépendance alimentaire de l’Algérie tout en dynamisant l’économie rurale.