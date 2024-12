Maghreb : ces 2 pays possèdent les armées les plus puissantes d’Afrique

Armée égyptienne (photo DR)

L’Afrique abrite des forces militaires variées en taille, en équipement et en influence régionale. L’analyse des armées les plus puissantes du continent repose sur plusieurs critères, dont les capacités stratégiques, le nombre de soldats, les équipements disponibles, le budget alloué à la défense et les alliances internationales.

Voici un aperçu des dix premières puissances militaires africaines, selon l’indice Global Firepower, un classement qui évalue la force des armées mondiales :

Égypte

L’Égypte occupe la tête du classement africain avec un indice impressionnant de 0,2283, se plaçant au 15ᵉ rang mondial. Forte de sa position stratégique au carrefour de l’Afrique et du Moyen-Orient, l’armée égyptienne est dotée d’un vaste arsenal moderne, comprenant des avions de chasse, des chars de combat, des systèmes de défense aérienne avancés et une flotte navale imposante.

2. Algérie

L’Algérie, deuxième puissance militaire du continent avec un indice de 0,3589 et une position 26ᵉ au niveau mondial, est une force incontournable en Afrique du Nord. Son armée repose sur une forte composante terrestre, incluant un parc important de chars de fabrication russe tels que les T-90, et une flotte aérienne moderne avec des Sukhoï et MiG.

3. Afrique du Sud

Bien qu’elle soit classée troisième en Afrique avec un indice de 0,4632 (33ᵉ mondial), l’Afrique du Sud se distingue surtout par sa technologie militaire avancée. Grâce à une industrie de défense nationale bien développée, le pays produit des équipements sophistiqués tels que des véhicules blindés et des drones.

4. Nigeria

Le Nigeria, avec un indice de 0,5619 (39ᵉ mondial), est la première puissance militaire d’Afrique de l’Ouest. L’armée nigériane joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme dans la région, notamment contre le groupe Boko Haram.

5. Éthiopie

Classée cinquième en Afrique avec un indice de 0,7938 (49ᵉ mondial), l’Éthiopie dispose d’une armée fortement enracinée dans l’histoire militaire du pays. Comptant sur une population nombreuse, l’armée éthiopienne est composée de plus de 200 000 soldats actifs.

6. Angola

Avec un indice de 0,8702 (55ᵉ mondial), l’Angola figure à la sixième place des puissances militaires africaines. Son armée bénéficie d’un soutien important de la Russie et de la Chine pour la modernisation de ses équipements.

7. Maroc

Le Maroc, septième du classement africain avec un indice de 1,0082 (61ᵉ mondial), dispose d’une armée bien structurée et équipée. Avec plus de 200 000 soldats actifs, le pays bénéficie d’une coopération militaire étroite avec les États-Unis et la France.

8. République Démocratique du Congo

Avec un indice de 1,2491 (73ᵉ mondial), la RDC est une puissance militaire en devenir. Malgré ses vastes ressources humaines, son armée est confrontée à de nombreux défis, notamment l’équipement obsolète et les conflits internes.

9. Tunisie

La Tunisie, neuvième avec un indice de 1,2881 (74ᵉ mondial), dispose d’une armée relativement petite mais bien entraînée. Spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, elle joue un rôle clé dans la sécurité régionale en Afrique du Nord.

10. Soudan

Le Soudan, dixième Avec un indice de 1,4119 (76ᵉ mondial), dispose d’une armée numériquement importante mais affaiblie par des conflits internes et un manque de financement.