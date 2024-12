Maghreb: cette compagnie aérienne s’étend en Amérique du Sud

Photo DR

Royal Air Maroc renforce son ancrage au Brésil en réunissant les principaux voyagistes à Sao Paulo, dix jours après la reprise de sa liaison directe avec Casablanca. Cette cérémonie a permis à la compagnie de présenter sa nouvelle équipe commerciale et d’explorer les perspectives de développement touristique entre les deux continents.

Selon Othman Baba, représentant régional de la RAM au Brésil et en Amérique Latine, l’événement a rassemblé les trente meilleurs consolidateurs de voyage, des partenaires clés gérant chacun entre 2 000 et 3 000 agences. Les réservations affichent déjà complet pour plusieurs semaines, laissant entrevoir la possibilité d’augmenter les fréquences à moyen terme.

Un partenariat stratégique en pleine expansion

La liaison directe, opérée trois fois par semaine entre les deux capitales économiques, répond à une demande croissante des professionnels et des touristes. Les voyagistes brésiliens ont déjà programmé le Maroc dans leurs catalogues pour fin 2024 et 2025, avec un intérêt particulier pour Marrakech, Agadir, les villes impériales et le grand sud marocain.

Pour consolider sa position, Royal Air Maroc mise sur son hub de Casablanca, offrant des connexions vers plus de 97 destinations dans plus de 50 pays. La compagnie propose des services adaptés à la clientèle brésilienne et renforce son rôle de pont stratégique entre l’Amérique latine et le reste du monde. Une annonce qui démontre également tout l’attrait du Maroc, qui souhaite devenir l’une des destinations touristiques les plus prisées au monde.

Une nouvelle ère pour le tourisme maroco-brésilien

Pour garantir le succès de cette expansion, la RAM (Royal Air Maroc) a mis en place une équipe commerciale dédiée au marché brésilien. Cette initiative s’accompagne d’avantages concrets pour les voyageurs, notamment un gain de six heures sur les temps de trajet en évitant les correspondances européennes, parfois très longues, renforçant ainsi l’attractivité de cette liaison directe.