Maghreb: cette métropole veut faire peau neuve

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Les capitales du Maghreb rivalisent d’audace depuis une décennie pour moderniser leur visage urbain. De Rabat à Tunis en passant par Tripoli, les mégaprojets architecturaux et les infrastructures dernier cri transforment progressivement ces villes millénaires en métropoles connectées. Cette dynamique répond à une triple ambition : attirer les investissements internationaux, développer le tourisme régional et affirmer leur influence sur la scène méditerranéenne.

Un nouveau chapitre pour la « Ville blanche »

Alger dévoile aujourd’hui sa vision ambitieuse de métamorphose urbaine. La capitale algérienne, reconnaissable à ses façades immaculées, prépare une refonte majeure de son paysage architectural. Les maquettes présentées devant le président Tebboune révèlent une cité aux allures futuristes, où des gratte-ciels ultramodernes côtoieront harmonieusement le patrimoine historique. Cette renaissance urbaine promet de créer un équilibre entre modernité et préservation de l’identité culturelle, notamment à travers la réhabilitation minutieuse de la Casbah, joyau architectural ottoman.

Une métropole méditerranéenne aux multiples facettes

Le plan de modernisation trace les contours d’une ville aux quatre dimensions, symbolisées par autant de codes couleur. Le « blanc » restaurera l’éclat traditionnel des façades, tandis que le « jaune » optimisera les déplacements urbains. Le volet « vert » garantira la durabilité environnementale, complété par un ambitieux « plan bleu » renforçant le lien entre la cité et sa façade maritime. Point d’orgue de cette transformation : la construction du plus grand aquarium du bassin méditerranéen, marqueur fort des ambitions touristiques de la ville.

Un rayonnement culturel renouvelé

La métamorphose d’Alger dépasse la simple rénovation urbaine. La capitale algérienne nourrit l’ambition de devenir un carrefour culturel majeur, conjuguant influences arabo-musulmanes, africaines et méditerranéennes. Les aménagements déjà réalisés – métro, tramway, nouvelle aérogare internationale, stades modernes et Grande Mosquée – témoignent de cette volonté. La revitalisation de la Casbah occupera une place centrale dans cette stratégie, avec la création de pôles dédiés aux arts, à l’artisanat et aux activités culturelles. Si les délais et le budget restent à préciser, le président Tebboune a souligné l’importance d’une planification rigoureuse par phases quinquennales pour mener à bien cette transformation majeure.