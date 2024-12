Maghreb: cette ville confirme son statut de destination festive privilégiée

Photo : DR

Les indicateurs touristiques dans les pays du Maghreb témoignent d’une reprise significative de l’activité ces derniers trimestres. La ville de Marrakech illustre parfaitement cette tendance avec des chiffres qui attestent d’un retour en force des voyageurs, marquant une progression de 71% des arrivées touristiques. Cette renaissance survient après une période difficile où la fréquentation avait chuté de 13 à 3,7 millions de visiteurs pendant la crise sanitaire.

Le charme hivernal de la cité ocre opère particulièrement en cette période festive. Les températures clémentes contrastent avec le froid européen, offrant un cadre privilégié pour les célébrations de fin d’année. L’effervescence des souks et la richesse des animations proposées constituent des attraits majeurs pour les visiteurs en quête d’authenticité. Sa position stratégique permet également d’explorer facilement les panoramas spectaculaires du Haut Atlas.

Les infrastructures touristiques affichent des performances remarquables. Les établissements hôteliers enregistrent des taux d’occupation éloquents : 90% pour les hôtels-clubs, 78% pour les quatre étoiles, 75% pour les cinq étoiles et 70% pour le segment luxe. L’aéroport Marrakech-Menara prévoit d’accueillir plus de 10 millions de passagers en 2024, tandis que les projections de nuitées s’élèvent à 10 millions pour la ville et 12 millions pour la région.

La clientèle européenne maintient sa fidélité à la destination. Le marché français domine avec 23% des arrivées et 27% des nuitées, suivi par une hausse notable de 40% des visiteurs britanniques. L’Espagne et l’Italie complètent ce tableau des principaux marchés émetteurs, contribuant à un taux d’occupation moyen des hôtels de 72%, soit une progression de 5 points.

Les tarifs des prestations festives, variant de 450 à 3 500 DH, s’adaptent à différents budgets. Selon Abdellatif Abouricha, du Conseil Régional du Tourisme Marrakech & Région, l’hospitalité marocaine constitue un atout distinctif, particulièrement appréciable durant les fêtes. Cette tradition d’accueil se manifeste aussi bien dans les riads traditionnels que dans les complexes hôteliers modernes.

La ville renforce également son positionnement sur la scène internationale. Forte d’une capacité d’hébergement dépassant 80 000 lits, Marrakech s’est forgé une réputation solide dans l’organisation d’événements prestigieux, accueillant notamment les Assemblées du FMI et de la Banque mondiale, la COP22 et le Festival international du film. L’extension de son aéroport témoigne de ses ambitions futures, notamment en vue de la Coupe du Monde 2030.