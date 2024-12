Maghreb: comment ce pays fait face à l’instabilité du marché du blé

Photo Unsplash

Dans un contexte international tendu, l’Algérie intensifie ses achats de blé pour assurer sa sécurité alimentaire. Avec plus de 44 millions d’habitants, le pays est l’un des plus grands consommateurs mondiaux de cette céréale, essentielle à la production d’aliments de base comme le pain et le couscous. Malgré les efforts pour développer la production locale, le pays reste fortement dépendant des importations, le blé tendre représentant environ 80 % des importations totales.

Les conditions actuelles du marché mondial des céréales poussent l’Algérie à multiplier ses achats. Les tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les prix, tandis que les prévisions de production mondiale pour 2024-2025 ont été revues à la baisse par la FAO, s’établissant à 789 millions de tonnes.

Publicité

Une stratégie d’approvisionnement claire

Face à cette situation, l’Algérie mise sur la diversification de ses sources d’approvisionnement. L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) lance régulièrement des appels d’offres internationaux, ciblant des fournisseurs en Europe, Amérique du Sud, Canada, États-Unis et Australie. Les volumes commandés sont significatifs, allant de 50 000 à 500 000 tonnes, avec des livraisons échelonnées jusqu’en 2025.

En parallèle, le pays poursuit ses efforts pour renforcer sa production nationale. L’Algérie a déjà atteint 80 % d’autosuffisance en blé dur et vise une autonomie complète d’ici à 2025. Cependant, la production de blé tendre reste un défi majeur en raison des contraintes climatiques et structurelles du pays, qui souffre de plus en plus de vagues de fortes chaleurs et de sécheresses.

De belles perspectives d’avenir pour l’Algérie

Cette stratégie globale d’approvisionnement reflète une approche pragmatique face aux incertitudes du marché mondial. En combinant importations diversifiées et développement de la production locale, l’Algérie cherche à garantir sa sécurité alimentaire à long terme, tout en réduisant progressivement sa dépendance aux importations.