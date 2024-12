Maghreb: coopération renforcée entre deux pays dans le secteur des douanes

© Pixabay

Les services douaniers algériens et libyens franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales. Suite à la réunion de la commission mixte de coopération douanière tenue à Alger, les deux pays maghrébins ont réaffirmé leur engagement mutuel à consolider leurs liens dans ce secteur stratégique. Cette rencontre, présidée par le Directeur général des Douanes algériennes, le général-major Abdelhafidh Bakhouche, et son homologue libyen, le général-major Musa Ali Muhammad, marque un tournant significatif dans la volonté commune de développer les échanges commerciaux et de sécuriser les frontières partagées.

La modernisation des mécanismes de coopération administrative constitue l’une des pierres angulaires de ce rapprochement. Les deux administrations douanières s’engagent à intensifier leurs efforts dans plusieurs domaines clés, notamment la formation du personnel et le partage d’expertise. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la convention d’assistance administrative mutuelle signée en 1989, dont l’application efficace reste une priorité pour les deux parties.

Face aux défis sécuritaires croissants, les autorités douanières des deux pays accordent une attention particulière à la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Le trafic d’argent, de drogues et de psychotropes figure parmi les préoccupations majeures, compte tenu de leurs impacts néfastes sur l’économie et la santé publique. Les deux directions générales s’emploient à coordonner leurs actions pour endiguer ces phénomènes transfrontaliers.

La facilitation des échanges commerciaux occupe également une place centrale dans cette coopération renforcée. Les services douaniers œuvrent à l’amélioration de la circulation des marchandises et des voyageurs à travers les postes frontaliers. Cette volonté se traduit notamment par la réouverture progressive des points de passage et l’autorisation du commerce de troc entre les populations frontalières.