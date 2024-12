Maghreb: des changements annoncés pour les voyageurs, voici les détails

(c)Cha Gia Jose

Le paysage des déplacements transfrontaliers va connaître une transformation significative avec l’avènement du système d’entrée et de sortie (EES) dans l’espace Schengen. Les voyageurs marocains, ainsi que les ressortissants d’autres pays tiers, sont désormais concernés par cette mutation technologique majeure qui redéfinira les modalités de contrôle aux frontières européennes. Le dispositif entend répondre simultanément aux impératifs de fluidité et de sécurité, promettant une expérience de voyage repensée à l’horizon 2025.

Une nouvelle ère numérique pour les voyages transfrontaliers se profile. L’Union européenne prépare un dispositif électronique révolutionnaire qui abandonnera définitivement le système traditionnel de tamponnage manuel des passeports. À compter de 2025, les voyageurs devront s’attendre à un processus d’enregistrement entièrement automatisé, intégrant des technologies biométriques avancées. Les ressortissants marocains, comme tous les citoyens de pays non-membres de l’UE, seront soumis à ce nouveau protocole de contrôle frontalier.

Les changements induits par l’EES sont substantiels et concerneront tous les voyageurs séjournant jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours. Le système collectera désormais des données personnelles et biométriques exhaustives : empreintes digitales, photographies faciales, informations d’identité et historique de déplacement. Cette collecte vise à optimiser les procédures de vérification et à renforcer la sécurité des frontières européennes.

Malgré les ambitions affichées d’amélioration et de modernisation, des interrogations demeurent quant à l’implémentation concrète de ce nouveau mécanisme. Les autorités européennes assurent que le dispositif permettra d’accélérer les contrôles et de fluidifier les passages, tout en garantissant un niveau de sécurité renforcé. Initialement programmé pour 2024, le lancement a été repoussé à 2025, traduisant la volonté des instances de s’assurer d’une totale opérationnalité.

Les voyageurs marocains devront donc anticiper ces mutations technologiques et se préparer à une expérience de voyage différente. La maîtrise préalable des nouvelles procédures et la préparation des documents requis seront des étapes cruciales pour éviter tout désagrément lors des passages frontaliers. L’adaptation sera progressive, mais nécessaire pour tous les ressortissants concernés par ce nouveau système de gestion des mobilités internationales.