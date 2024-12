Maghreb: des citoyens d’un pays se ruent vers l’Espagne

Les périodes de congés marquent traditionnellement des mouvements migratoires temporaires, révélant des tendances touristiques intéressantes. Récemment, un phénomène émergent attire l’attention : un nombre croissant de vacanciers marocains, notamment originaires du nord du royaume, sont séduits par les destinations espagnoles, délaissant progressivement les sites touristiques nationaux.

Le sud de l’Espagne est devenu une destination privilégiée pour de nombreux Marocains, séduisant particulièrement par son rapport qualité-prix attractif. Les villes comme Marbella attirent notamment une clientèle en quête de dépaysement et d’expériences différentes. Mohamed, un habitant de Tanger, témoigne dans une confidence à Hespress de cette nouvelle tendance : chaque année depuis trois ans, il choisit de se ressourcer dans ces contrées espagnoles, privilégiant le shopping et la détente loin de sa routine quotidienne.

Publicité

Les motivations de ce choix sont multiples. Les tarifs élevés des destinations marocaines traditionnelles comme Marrakech et Agadir poussent les voyageurs à explorer des alternatives plus économiques. La proximité géographique entre le Maroc et l’Espagne constitue également un atout majeur, facilitant les déplacements et réduisant les contraintes logistiques.

Mohamed Radi, professionnel du tourisme à Tanger, confirme cette tendance. Selon ses observations, la majorité de sa clientèle opte désormais pour des séjours courts dans le sud de l’Espagne. La facilité d’accès et les tarifs compétitifs représentent des arguments décisifs pour ces voyageurs en quête de nouvelles expériences.

Cette nouvelle dynamique touristique illustre une transformation des habitudes de voyage. Les Marocains ne se contentent plus uniquement de destinations nationales, mais recherchent des expériences internationales accessibles et enrichissantes. L’Espagne, avec ses paysages variés, sa culture accueillante et sa proximité géographique, répond parfaitement à ces nouvelles attentes.

La tendance ne se limite pas aux courts séjours. Certains vacanciers n’hésitent pas à traverser la Méditerranée avec leur propre véhicule, notamment lors d’événements comme le Nouvel An, démontrant une mobilité croissante et un désir d’évasion.