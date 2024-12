Maghreb: des projets énergétiques ambitieux en cours dans un pays

Photo : Coastal GasLink

Le paysage énergétique maghrébin connaît actuellement une transformation profonde, portée par des initiatives industrielles ambitieuses. Au cœur de cette dynamique, Sonatrach déploie une stratégie d’investissement et de modernisation qui repositionne l’Algérie comme un acteur majeur dans le secteur des hydrocarbures et de la pétrochimie.

Le groupe public engage plusieurs projets structurants qui témoignent de sa volonté de diversification et de développement technologique. Ces initiatives, représentant un investissement global de 3,5 milliards de dollars, couvrent trois axes stratégiques majeurs : le renforcement de la production gazière, la création d’infrastructures pétrochimiques et l’optimisation des capacités de traitement.

Le premier projet phare concerne l’usine d’extraction de GPL à Hassi Messaoud, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2025. Cette unité, conçue pour traiter 10 millions de m³ de gaz par jour, permettra de produire quotidiennement 1000 tonnes de GPL, 300 tonnes de condensat et 8,7 millions de m³ de gaz. Développé avec la société italienne Tecnimont, ce projet représente un investissement de 400 millions de dollars et affiche actuellement un taux d’avancement de 75%.

En parallèle, Sonatrach développe un complexe pétrochimique innovant à Skikda, spécialisé dans la production de Linéaire Alkyl Benzène (LAB). Doté d’une capacité annuelle de 100 000 tonnes, ce projet d’un milliard de dollars vise à répondre aux besoins nationaux et à potentiellement conquérir des marchés d’exportation. Sa réception est programmée pour fin 2027, marquant la renaissance de l’unité Asmidal, autrefois dissoute.

Le projet le plus significatif concerne le développement du gisement gazier de Hassi R’mel, considéré comme l’un des plus importants au monde. Avec un investissement de 2 milliards de dollars, ce projet maintiendra une production quotidienne de 188 millions de m³, consolidant la position stratégique de l’Algérie sur les marchés énergétiques internationaux.

La réalisation de ces projets s’appuie sur des partenariats internationaux solides. Un consortium composé de Tecnimont, Baker Hugues et Nuovo Pignone International SRL a été mobilisé, reflétant la dimension collaborative de cette ambition industrielle. Ces investissements s’inscrivent dans une vision globale de transformation, où Sonatrach entend non seulement maintenir sa compétitivité mais aussi diversifier ses capacités de production et de transformation énergétique.