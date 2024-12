Maghreb : inauguration d’une importante centrale électrique d’une capacité de 464 MW

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

L’Algérie continue de renforcer son secteur énergétique avec l’inauguration de la centrale électrique de Boutlelis, un projet stratégique situé dans la wilaya d’Oran. Ce projet, salué par les autorités comme une étape clé dans la modernisation du parc énergétique national, a été inauguré par Mohamed Arkab, ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables.

S’étendant sur une superficie de 20 hectares, la centrale de Boutlelis affiche une capacité de production de 464 mégawatts, faisant d’elle l’un des projets énergétiques les plus modernes du pays. Grâce à une technologie de cycle combiné associant des turbines à gaz et à vapeur, cette infrastructure vise à optimiser l’efficacité énergétique tout en garantissant une production stable et durable.

Lors de l’inauguration, le ministre Arkab a insisté sur l’importance stratégique de cette centrale. « Boutlelis ne représente pas seulement une source de production d’électricité, mais aussi un levier essentiel pour atteindre l’autosuffisance énergétique, exploiter pleinement nos ressources et favoriser le développement économique et social du pays », a-t-il déclaré.

En plus de répondre à la demande croissante en électricité dans l’ouest de l’Algérie, cette centrale contribuera à stabiliser le réseau électrique national et à accompagner les ambitions du pays dans un contexte mondial de crise énergétique. Au-delà de sa capacité de production, la centrale de Boutlelis représente un moteur pour l’économie locale. Elle a permis la création de 109 emplois directs, renforçant ainsi l’engagement de l’Algérie en faveur d’un développement économique inclusif.

Confiée à Sonelgaz, la gestion de ce projet illustre la volonté des autorités de s’appuyer sur les compétences locales pour mener à bien des projets d’envergure. Cette démarche reflète une vision stratégique centrée sur l’indépendance énergétique et le développement durable. Avec l’inauguration de Boutlelis, l’Algérie consolide son réseau énergétique tout en préparant les bases d’un avenir tourné vers l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ce projet témoigne des ambitions du pays de s’adapter aux enjeux énergétiques mondiaux tout en répondant aux besoins croissants de sa population et de son économie.