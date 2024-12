Maghreb: des dizaines d’hôtels fermés

Photo d'illustration (Unsplash)

Le Maghreb rayonne comme une destination touristique majeure en Afrique, avec ses sites historiques millénaires, ses médinas authentiques et ses paysages contrastés entre mer et désert. Cette région attire chaque année des millions de visiteurs séduits par la richesse culturelle de pays comme le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Les infrastructures hôtelières, développées au fil des décennies, constituent un pilier essentiel de cette industrie touristique génératrice d’emplois et de devises étrangères.

La qualité au prix de la fermeté

Le secteur touristique marocain renforce ses exigences avec une décision retentissante : trente-et-un établissements contraints de cesser leurs activités à Marrakech. Cette mesure, imposée par les autorités régionales, illustre la nouvelle politique de régulation du tourisme. La vente illicite d’alcool et le non-respect des règlements ont motivé ces sanctions, témoignant d’une approche intransigeante envers les pratiques douteuses qui ternissent l’image de la destination.

Publicité

Protection des employés et engagement social

Face à ces fermetures temporaires, les autorités ont imposé une condition majeure : le maintien des salaires pendant toute la durée des sanctions. Cette exigence révèle une préoccupation sociale importante, protégeant les travailleurs des conséquences de la mauvaise gestion de leurs employeurs. Les commissions d’inspection, associant forces de l’ordre et représentants locaux, poursuivent leur mission de surveillance pour garantir le respect des normes établies.

Un tournant pour l’industrie touristique

Le message des autorités résonne comme un avertissement pour l’ensemble du secteur : la menace de fermetures définitives plane sur les établissements récidivistes. Cette politique transforme progressivement les standards de l’hospitalité marocaine, conjuguant ambitions touristiques et respect des réglementations. La région Marrakech-Safi, sous l’impulsion du wali Farid Chourak, démontre sa détermination à redéfinir les critères de qualité du tourisme local, privilégiant une croissance maîtrisée à une expansion anarchique.