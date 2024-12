Maghreb: l’équipe de ce pays est la meilleure en Afrique cette fin d’année

Photo Pixabay

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié son dernier classement mondial pour l’année 2024, dévoilant la hiérarchie des meilleures sélections nationales. Ce bilan, attendu par les passionnés de football, consacre le Maroc comme la première équipe africaine, une position qu’il occupe grâce à des performances remarquables tout au long de l’année.

Avec une 14ᵉ place au classement mondial, les Lions de l’Atlas se distinguent non seulement sur le plan continental, mais également au niveau international. Leur régularité et leurs résultats face à des adversaires de haut niveau ont permis au Maroc de maintenir une avance confortable sur ses poursuivants africains. Le Sénégal, deuxième nation africaine, se classe au 17ᵉ rang mondial, suivi par l’Égypte (33ᵉ), l’Algérie (37ᵉ), le Nigéria (44ᵉ) et la Côte d’Ivoire (46ᵉ).

Par ailleurs, l’année 2024 a été marquée par des dynamiques contrastées au sein des sélections africaines. L’Angola s’illustre comme la nation ayant connu la progression la plus impressionnante, grimpant de 32 places pour atteindre le 85ᵉ rang mondial. À l’inverse, la Côte d’Ivoire, malgré son statut de championne d’Afrique en titre, a connu une fin d’année décevante, chutant dans la hiérarchie mondiale.

Ce classement reflète également l’évolution des forces en présence sur le continent africain, avec des équipes qui consolident leurs positions grâce à des résultats constants, tandis que d’autres peinent à capitaliser sur leurs succès récents. Le Maroc, en s’imposant comme leader africain, incarne cette constance qui lui permet de rivaliser avec les meilleures sélections mondiales.