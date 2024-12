Maghreb: l’Espagne tient à sa relation avec ce pays

Pedro Sanchez (© Reuters)

Les relations euro-méditerranéennes ont traversé des périodes tumultueuses ces dernières années, notamment sur les questions migratoires et sécuritaires. Les désaccords diplomatiques, les tensions autour des frontières maritimes et terrestres, ainsi que les enjeux énergétiques ont souvent compliqué les rapports entre les pays européens et leurs voisins du Maghreb. Les crises successives, de la gestion des flux migratoires aux différends territoriaux, ont particulièrement affecté les relations hispano-marocaines, créant parfois des situations diplomatiques délicates.

Une coopération sécuritaire renforcée

La collaboration entre Madrid et Rabat connaît aujourd’hui une dynamique positive, comme l’a souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. Cette alliance stratégique se manifeste particulièrement dans le domaine sécuritaire, où les deux nations unissent leurs efforts pour démanteler les réseaux criminels. La lutte contre le trafic d’êtres humains et le terrorisme constitue un pilier central de ce partenariat, démontrant une volonté commune de sécuriser la région méditerranéenne.

Un partenariat économique florissant

L’année 2023 marque un tournant majeur dans les échanges commerciaux entre les deux pays, avec un volume dépassant les 21 milliards d’euros. Le tissu entrepreneurial espagnol manifeste un intérêt croissant pour le marché marocain : 17 000 entreprises espagnoles exportent vers le royaume chérifien, tandis que 4 000 d’entre elles y ont établi une présence permanente. Cette intensification des liens économiques témoigne d’une confiance mutuelle et d’opportunités de développement partagées.

Une feuille de route prometteuse

La nouvelle dynamique bilatérale entre l’Espagne et le Maroc produit des résultats tangibles. José Manuel Albares qualifie cette période de « meilleur moment » des relations hispano-marocaines, soulignant les bénéfices mutuels de cette collaboration. Cette coopération renovée génère des retombées positives dans de multiples secteurs, de la sécurité régionale aux échanges commerciaux. Le renforcement de ces liens bilatéraux permet aux deux pays de faire face efficacement aux défis communs et de capitaliser sur leurs complémentarités économiques.