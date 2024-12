Maghreb: l’inquiétude monte dans une capitale à cause d’un projet de modernisation

Rabat. Photo: DR

La région du Maghreb traverse actuellement une période de mutation urbaine profonde. Dans plusieurs villes, des projets de modernisation des infrastructures routières ont vu le jour. À Rabat, un climat d’incertitude s’installe progressivement, touchant particulièrement les quartiers populaires confrontés à un projet de réaménagement urbain qui soulève de nombreuses interrogations et inquiétudes parmi les résidents.

Le nouveau plan d’aménagement de la capitale marocaine provoque des remous significatifs, notamment dans le quartier Yaacoub Al Mansour. Les habitants sont suspendus à l’éventualité de transformations majeures qui pourraient bouleverser leur cadre de vie. Des responsables municipaux ont récemment entrepris des démarches auprès des riverains, évoquant des travaux de rénovation et d’embellissement, sans toutefois lever totalement le voile sur les véritables intentions du projet.

Cette communication parcellaire alimente les craintes d’un possible déplacement ou d’opérations de démolition. Les discussions s’intensifient dans le quartier, alimentées par des rumeurs de restructuration qui impliqueraient un déménagement initial d’une partie significative des habitants, suivie d’une reconstruction progressive sur site.

Les citoyens expriment leur frustration face à un processus de consultation qu’ils jugent opaque. Malgré les remarques formulées et votées par les conseils élus, de nombreux habitants ont le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte. L’absence de dialogue transparent renforce un sentiment d’insécurité et d’incompréhension vis-à-vis des transformations urbaines envisagées.

Les acteurs économiques et sociaux partagent également ces inquiétudes, pointant du doigt le manque de clarté et de concertation autour des dispositions du nouveau plan. La municipalité fait face à un défi majeur : rassurer une population légitimement préoccupée par son avenir et celui de son environnement urbain.