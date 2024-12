Maghreb: l’UE négocie un nouvel accord dans ce domaine

Le Maroc s’apprête à entamer des discussions cruciales avec l’Union européenne en vue d’établir un nouveau partenariat stratégique d’envergure. Ce futur accord, qui devrait atteindre plusieurs milliards d’euros, mettra l’accent sur la gestion des flux migratoires et le renforcement de la coopération entre les deux parties.

Pour l’occasion, la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, a d’ailleurs souligné l’importance capitale du Maroc, le qualifiant de « partenaire le plus important » selon le Financial Times. Une preuve supplémentaire du rapprochement notable entre les deux partis, alors que l’Algérie a récemment accusé l’Occident d’être pro-Maroc.

Les chiffres témoignent déjà d’une collaboration fructueuse entre Rabat et Bruxelles. Entre 2014 et 2022, l’Union européenne a accordé plus de 2,1 milliards d’euros au Maroc pour soutenir diverses initiatives liées à la migration. Le nouveau cadre de partenariat devrait s’aligner sur l’ampleur de l’accord récemment conclu avec l’Égypte, qui s’élève à 7,4 milliards d’euros.

Un partenariat aux multiples facettes

Ces négociations s’inscrivent dans un contexte particulier, notamment marqué par les récentes évolutions concernant les provinces du sud du Maroc. La décision de la Cour européenne de justice sur l’accord de pêche et d’agriculture a créé une situation dont les implications sont actuellement à l’étude, comme l’a précisé la commissaire Šuica.

Cette initiative s’intègre dans une stratégie plus large de l’Union européenne visant à renforcer ses partenariats avec les pays voisins pour une meilleure gestion des flux migratoires. L’accord de 255 millions d’euros conclu avec la Tunisie en 2023 en est un autre exemple significatif.

Une nouvelle ère de coopération entre l’Ue et le Maroc

Le futur accord Maroc-UE ne se limitera pas à la question migratoire, mais englobera également des aspects commerciaux et énergétiques. Cette approche holistique témoigne de la volonté des deux parties de construire un partenariat durable et mutuellement bénéfique, répondant aux défis contemporains de la région méditerranéenne.