Maghreb: Macron félicite son nouvel allié dans la région

Après s’être rendu au Maroc pour y rencontrer le roi Mohammed VI, le président français Emmanuel Macron semble vouloir pérenniser les bonnes relations entre son pays et le Royaume. Récemment, le chef de l’État s’est ainsi félicité de voir que le Maroc avait lancé un vaste plan visant à préserver l’accès à l’eau.

En visite diplomatique du côté de l’Arabie Saoudite, le président français Emmanuel Macron a effectivement tenu à saluer, ce mardi, les efforts entrepris par le Royaume du Maroc. Pour rappel, le pays a annoncé qu’il allait consacrer environ 14 milliards de dollars d’investissement dans la mise en place et le développement d’un projet d’exception, visant à assurer l’accès à l’eau potable à toutes et tous.

Emmanuel Macron salue les efforts marocains

Lors de sa prise de parole, Emmanuel Macron a notamment salué la vision marocaine. Cette sortie, qui intervenait à l’occasion du Sommet One Water, avait pour but de démontrer que le Maroc, pays fortement touché par les sécheresses et le stress hydrique, disposait d’idées et de ressources pour répondre à un besoin essentiel pour les populations, à savoir l’accès à l’eau potable.

Pour y parvenir, le Maroc se base sur certaines technologies bien connues et déjà maîtrisées, comme la réalisation de projets structurants, permettant de relier les bassins hydrauliques entre eux. Une autoroute de l’eau a également été développée, favorisant la connexion hydraulique entre le Nord et le Centre du pays. La phase 1 du projet vient d’ailleurs d’être achevée.

La question de l’eau, stratégique au Maroc

Celle-ci permet notamment de relier les bassins de Sebou et du Bouregreg entre eux. À ce stade, les capacités d’acheminement sont de l’ordre de 1 million de mètres cubes, par jour. À terme, ces capacités devraient évoluer, avec des connexions plus importantes encore, avec la région Sud du pays par exemple. De quoi garantir, à terme, une réserve stratégigue en eau, pour fournir tout le monde.