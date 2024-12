Maghreb: un ambitieux projet d’extension de réseau routier en gestation dans un pays

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le développement des infrastructures routières constitue un levier majeur pour stimuler la croissance économique et renforcer la connectivité territoriale. Le Maroc s’inscrit pleinement dans cette dynamique avec un ambitieux projet d’extension de son réseau autoroutier dans les provinces du Sud, visant à consolider les liens entre les différentes régions du royaume.

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a dévoilé un projet stratégique qui prévoit l’extension de l’axe Marrakech-Agadir jusqu’à Tiznit. Cette nouvelle liaison autoroutière, estimée à 6 milliards de dirhams, s’étendra sur 77 kilomètres. Les études préliminaires sont déjà en cours, marquant le début d’une transformation significative du paysage routier marocain.

Publicité

Ce prolongement s’intègre harmonieusement au projet plus vaste de la voie express Tiznit-Dakhla, un investissement colossal de 10 milliards de dirhams. Cette infrastructure majeure, qui s’étend sur 950 kilomètres, approche de son achèvement. Les travaux sur l’axe Tiznit-Guelmim sont pratiquement finalisés, ne nécessitant plus que des ajustements au niveau de la signalisation, des voies d’accès et des échangeurs. Sur les huit tronçons prévus dans la région, cinq sont déjà opérationnels, représentant une distance de 105 kilomètres.

L’envergure de ce projet témoigne de l’engagement du Maroc envers le développement de ses provinces méridionales. L’impact de cette infrastructure sera considérable, bénéficiant à plus de 2,2 millions d’habitants répartis sur dix provinces. Quatre régions majeures verront leur accessibilité transformée : Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Cette réalisation renforce non seulement la cohésion territoriale mais pose également les jalons d’un développement économique durable dans le Sud marocain.