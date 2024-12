Maghreb: un milliardaire égyptien veut acquérir une station balnéaire

Samih Sawiris. Photo : DR

Samih Sawiris : une figure emblématique de l’entrepreneuriat égyptien, dont le nom est profondément ancré dans la dynamique économique du Moyen-Orient. Investisseur chevronné et visionnaire, ce milliardaire étend désormais son influence stratégique au-delà des frontières de son pays, convoitant un projet touristique ambitieux au Maroc.

Le Conseil de la concurrence marocain a récemment révélé un projet d’envergure impliquant le rachat de la Société d’aménagement d’Essaouira Mogador SA (SAEMOG). Cette opération de concentration économique marque une étape significative dans le développement touristique de la région d’Essaouira, située au sud du Maroc.

L’acquisition s’articulera autour d’une prise de contrôle conjoint impliquant, outre Samih Sawiris, deux entités internationales : Al Nowais Investments LLC et Eastern Investment LTD. La transaction prévoit l’acquisition de la totalité du capital social et des droits de vote associés, via la société Orascom Investments LLC, spécifiquement créée pour cette opération.

Ce projet n’est pas une initiative isolée mais s’inscrit dans une démarche préparée de longue date. En février 2023, Sawiris avait déjà manifesté son intérêt en signant un mémorandum d’entente avec le ministère marocain du Tourisme. Le consortium alors constitué envisageait une relance ambitieuse de la SAEMOG, avec un investissement projeté dépassant les 4 milliards de dirhams.

La stratégie de Sawiris se distingue par sa portée internationale et sa volonté de valoriser des territoires à fort potentiel touristique. Basée aux Émirats arabes unis, Orascom Investments démontrera une nouvelle fois la capacité du groupe à identifier et développer des opportunités économiques transnationales.

L’opération souligne l’attractivité croissante du secteur touristique marocain et la confiance des investisseurs étrangers dans le potentiel de développement du pays. La station balnéaire de Mogador-Essaouira pourrait ainsi bénéficier d’un nouveau souffle économique et stratégique sous l’impulsion de ce projet.

Le dossier est actuellement entre les mains du Conseil de la concurrence, qui évaluera les implications économiques de cette opération. Les perspectives de développement touristique et les retombées économiques potentielles pour la région sont particulièrement scrutées.