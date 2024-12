Maghreb: un pays accélère sa stratégie de diversification économique

Dinar algérien (DR)

Les économies du Maghreb traversent une phase cruciale de transformation structurelle, cherchant à s’affranchir de la dépendance aux ressources extractives. Dans cette dynamique, l’Algérie affirme sa stratégie de diversification économique, portée par une volonté politique forte incarnée par le président Abdelmadjid Tebboune.

Lors d’une réunion stratégique récente impliquant des acteurs économiques majeurs, le chef de l’État a tracé une feuille de route ambitieuse pour propulser les exportations nationales. L’objectif affiché : atteindre 29 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures à l’horizon 2030.

Publicité

Les discussions ont mis en lumière le potentiel de plusieurs entreprises algériennes qui ont déjà fait leurs preuves sur les marchés internationaux. Le groupe Cevital, par exemple, exporte actuellement du sucre vers quarante pays, tandis qu’Iris rayonne dans les secteurs électronique et électroménager, avec une présence commerciale dans une trentaine de nations.

Le ministre du Commerce extérieur, Mohamed Boukhari, a souligné la nécessité d’élaborer une nouvelle vision stratégique. L’État entend créer un environnement propice en levant les obstacles administratifs et en accompagnant concrètement les opérateurs économiques.

Le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, a confirmé que cette réunion permettait de valoriser les compétences nationales. Les entreprises comme Souakri, actives dans l’industrie, l’agroalimentaire et les services, illustrent cette capacité d’innovation et de conquête des marchés internationaux. D’autres acteurs économiques prometteurs complètent ce panorama, à l’image de Tosyali Algérie dans la sidérurgie, qui vise 4 milliards de dollars d’exportations en 2026, ou les groupes Condor et Lafarge positionnés sur des segments stratégiques.

La démarche présidentielle témoigne d’une ambition claire : transformer le potentiel économique algérien en performances concrètes, en favorisant une approche proactive et collaborative entre les instances gouvernementales et le secteur privé. Cette stratégie de diversification économique représente un pari crucial pour l’Algérie, appelée à reinventer son modèle de développement et à conquérir de nouvelles perspectives sur l’échiquier économique international.