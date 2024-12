Maghreb: un pays consolide ses relations stratégiques avec le Sénégal

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Les relations entre le Maroc et le Sénégal se renforcent à un rythme soutenu. Lors d’une récente visite à Rabat, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yassine Fall, a réaffirmé l’engagement de son pays à approfondir la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l’intégration régionale en Afrique de l’Atlantique. « Nos liens avec le Maroc se caractérisent par une solidarité exemplaire, une amitié sincère et une coopération économique que nous aspirons à porter à un niveau supérieur », a déclaré la ministre Yassine Fall.

Un des axes majeurs de cette coopération est le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un projet d’envergure qui devrait révolutionner le paysage énergétique de la région. Ce projet, récemment approuvé par la CEDEAO, permettra non seulement de sécuriser l’approvisionnement en gaz de nombreux pays, mais aussi de stimuler le développement économique et de créer de nouvelles opportunités d’investissement. Les deux pays travaillent main dans la main pour faire de ce projet une réalité. Pour la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, « le gazoduc constitue une opportunité unique pour connecter nos économies et répondre aux besoins énergétiques croissants de nos populations ».

Par ailleurs, les deux nations ont convenu d’organiser une commission mixte au début de 2025. Cette rencontre permettra d’identifier de nouveaux domaines de coopération et de définir une feuille de route pour les années à venir. La ministre a souligné l’importance d’une visite prochaine du roi Mohammed VI au Sénégal, qui consoliderait davantage ces liens. Les relations maroco-sénégalaises se distinguent par leur solidarité exemplaire et leur vision commune pour un développement inclusif en Afrique. Les échanges entre les deux gouvernements sont réguliers et portent sur un large éventail de sujets, allant des questions bilatérales aux enjeux panafricains.