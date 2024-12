Maghreb : un pays intéressé à l’idée de rejoindre l’organisation

Photo: Shutterstock

Le Maroc manifeste un intérêt croissant pour une possible adhésion au groupe des BRICS. Selon Yuri Oushakov, conseiller du président russe pour les affaires internationales, le royaume chérifien figure parmi une vingtaine de pays issus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud ayant exprimé leur volonté de rejoindre cette alliance stratégique.

Cette volonté marocaine s’inscrit dans un contexte où le royaume multiplie les initiatives pour renforcer ses relations avec les pays membres des BRICS. En septembre dernier, lors du Forum 2024 des BRICS sur le partenariat pour la nouvelle révolution industrielle, tenu à Xiamen en Chine, le Maroc a été représenté par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Cette participation reflète l’engagement du royaume à explorer les opportunités offertes par ce cadre multilatéral.

Pour le royaume chérifien, une adhésion aux BRICS pourrait constituer un levier important pour accélérer son développement économique. Selon la parlementaire Nezha Abakrim, rejoindre cette organisation offrirait au royaume de nouvelles perspectives dans des secteurs clés tels que le tourisme, l’agriculture, la pêche, l’industrie, le commerce, les services, les transports et les technologies de pointe.

« Le niveau de développement des pays membres des BRICS peut permettre au Maroc de tirer parti de partenariats stratégiques pour renforcer son économie et diversifier ses sources de croissance », a déclaré l’élue.

En intégrant potentiellement les BRICS, le Maroc pourrait également élargir sa présence sur la scène internationale. Cette adhésion renforcerait les relations du royaume avec les grandes économies émergentes, tout en consolidant son rôle en tant que pont entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

De plus, les avantages économiques ne seraient pas négligeables. Les BRICS représentent une part importante de l’économie mondiale et offrent des opportunités de coopération dans des domaines tels que les investissements directs, le commerce bilatéral et le transfert de technologies.

L’intérêt du Maroc pour les BRICS reflète son ambition de diversifier ses partenariats économiques et d’accroître sa résilience face aux défis mondiaux. Si cette adhésion venait à se concrétiser, elle pourrait marquer une étape importante dans la stratégie de développement du royaume, en lui permettant de s’appuyer sur une plateforme mondiale pour accélérer sa transformation économique et sociale.