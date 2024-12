Maghreb: un pilote en possession de 105 000 € en liquide arrêté

Photo Unsplash

Transporter une somme importante en espèces lors d’un voyage est strictement encadré par les réglementations internationales. Pourtant, en Algérie, un événement récent a mis en lumière la vigilance des autorités aéroportuaires. Un commandant de bord d’Air Algérie a été interpellé à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger avec 105 000 euros en liquide dissimulés dans ses bagages. Cet incident a réactivé le débat sur la lutte contre la contrebande et le blanchiment d’argent.

Le pilote s’apprêtait à effectuer un vol entre Alger et l’Espagne lorsqu’il a été pris en flagrant délit par les services douaniers. Les autorités ont saisi la somme transportée illégalement, une mesure immédiate pour prévenir toute tentative de fuite des capitaux. Peu après son interpellation, le commandant a été présenté à un juge d’instruction, qui l’a placé sous contrôle judiciaire et l’a inculpé pour blanchiment d’argent, contrebande et violation des règles de change en vigueur.

Cet épisode survient dans un contexte où les autorités algériennes intensifient leurs contrôles aux frontières, en particulier dans les aéroports. Ces efforts visent à contenir la fuite des devises, un phénomène qui continue de fragiliser l’économie nationale. Toutefois, malgré cette vigilance accrue, le marché noir des devises reste très actif, témoignant des défis persistants auxquels le pays doit faire face pour instaurer une régulation durable.

Parallèlement, le gouvernement algérien a introduit des mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens tout en stimulant l’économie. Parmi ces initiatives, l’augmentation historique des allocations en devises se distingue. Les adultes peuvent désormais bénéficier d’une allocation annuelle de 750 euros, tandis que les mineurs reçoivent 300 euros. De plus, une enveloppe spécifique de 1 000 dollars est prévue pour les pèlerins du hadj. Ces réformes marquent un tournant après des décennies de stagnation, où l’allocation touristique était limitée à un montant symbolique de 100 euros.