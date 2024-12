Maghreb: un important projet de ligne ferroviaire érigé en priorité

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

L’infrastructure ferroviaire constitue un levier essentiel pour le développement économique des territoires. Au cœur des stratégies de modernisation, l’Algérie confirme sa volonté de transformer son réseau de transport, avec un focus particulier sur les projets structurants qui relieront le Nord au Sud du pays et ouvriront de nouvelles perspectives commerciales.

Lors de la récente réunion du Conseil des ministres, le Président Abdelmadjid Tebboune a clairement affirmé la priorité nationale accordée au projet de ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Cette ambition s’inscrit dans une vision stratégique dépassant les simples considérations infrastructurelles, visant à dynamiser l’intégration économique régionale et à repositionner le pays sur l’échiquier commercial africain.

Le projet phare, long de 1350 km entre Ghardaïa et Tamanrasset, représente un investissement majeur. L’Agence nationale d’études et de suivi des investissements ferroviaires (Anesrif) a déjà lancé plusieurs études préliminaires, notamment sur les tronçons Ghardaïa-El Ménéa et El Ménéa-In Salah. L’objectif est de démarrer les travaux dès 2025, avec une planification précise des différents segments.

Parallèlement, le gouvernement algérien poursuit un programme ambitieux de développement ferroviaire. L’objectif est de porter le réseau national de 4700 km actuellement à 15 000 km dans les cinq prochaines années. Une enveloppe de 3,2 milliards de dollars a été débloquée pour soutenir ces projets, démontrant l’engagement financier derrière cette transformation.

Au-delà des aspects techniques, cette stratégie ferroviaire poursuit des objectifs économiques clairement définis. La nouvelle ligne permettra non seulement de désenclaver le Grand Sud algérien mais aussi de créer des corridors d’exportation vers les pays africains. Avec le lancement récent de la Zone de libre-échange continentale africaine, ce projet s’avère particulièrement stratégique, ouvrant l’accès à un marché potentiel de 3000 milliards de dollars.

Les lignes minières, notamment celles reliant Béchar-Tindouf-Gara Djebilet et Bled El Hadba-Annaba, complètent cette vision globale. Elles illustrent la volonté de connecter les zones de production et de favoriser le développement économique des régions enclavées.