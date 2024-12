Maghreb: un tunnel majeur vers l’Europe finalisé en 2030?

Photo : DR

D’Istanbul à San Francisco, les ponts et tunnels ont façonné le destin des villes et régions qu’ils connectent. Ces ouvrages d’art ont créé des corridors économiques inédits, tissé des liens culturels permanents et engendré des bassins d’emplois durables. Le pont du Bosphore a transformé la Turquie en carrefour eurasiatique incontournable, tandis que le Golden Gate Bridge a propulsé la baie de San Francisco au rang de pôle technologique mondial. Ces réalisations démontrent comment une infrastructure audacieuse peut redessiner les flux commerciaux et humains pour les siècles à venir.

Une transformation radicale des échanges euro-africains

Un nouveau chapitre de cette histoire des grandes connexions intercontinentales prend forme entre Tarifa et Tanger. Le projet de tunnel sous le détroit de Gibraltar, évalué à 80 milliards de dirhams marocains, ambitionne de révolutionner les liaisons Europe-Afrique. La Société espagnole pour les études de communication fixe (SECEGSA) prévoit d’accueillir près de 13 millions de voyageurs annuels dans cette artère souterraine. Cette infrastructure marquera la fin des traversées maritimes chronophages et des vols courts fortement émetteurs de CO2, inaugurant une ère de mobilité durable entre les deux continents.

Publicité

Des innovations technologiques au service d’un défi titanesque

Les ingénieurs ont conçu une prouesse technique adaptée aux conditions extrêmes du détroit. Le tunnel plongera à 475 mètres sous le niveau de la mer, défiant les courants marins intenses qui caractérisent ce passage stratégique. Pour surmonter la dureté exceptionnelle du socle rocheux, les équipes techniques ont développé une solution novatrice : un tunnel préfabriqué en béton, maintenu par un système d’ancrage sous-marin sophistiqué. Cette approche inédite témoigne de l’inventivité déployée pour concrétiser ce rêve d’ingénierie, soutenu par un investissement européen de 2,3 millions d’euros pour les études préparatoires.

Une course contre la montre vers 2030

La mobilisation politique et technique s’intensifie pour tenir l’échéance symbolique de la Coupe du Monde 2030. L’implication directe du ministre espagnol des transports, Oscar Puente, et la reprise des commissions bilatérales en 2024 illustrent cette dynamique renouvelée. Ce tunnel de 28 kilomètres entre Punta Paloma et Malabata créera une liaison ferroviaire permanente entre deux continents jusqu’ici séparés par les flots. Au-delà du transport de voyageurs, cette infrastructure stimulera les échanges commerciaux, culturels et touristiques entre l’Europe et l’Afrique, établissant un pont terrestre historique entre deux mondes trop longtemps distants. L’arrivée du train à grande vitesse sous le détroit inaugurera une nouvelle page dans l’histoire des relations euro-africaines, transformant deux rives autrefois distantes en un espace économique intégré.