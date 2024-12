Maghreb: un YouTubeur condamné pour des faits graves

Photo DR

La dernière décennie a marqué une transformation radicale du paysage médiatique maghrébin avec l’émergence des YouTubeurs comme nouveaux influenceurs sociaux. Ces créateurs de contenu, issus de la société civile, ont progressivement conquis des millions d’abonnés en proposant des formats variés allant du divertissement aux commentaires sociaux. Cette démocratisation de la parole publique a cependant parfois conduit à des dérives, comme en témoigne la récente affaire du YouTubeur marocain Reda Bouzidi.

Une affaire aux multiples ramifications

Le tribunal correctionnel de Casablanca vient de prononcer une peine de trois ans de prison ferme à l’encontre de Reda Bouzidi, connu sous le pseudonyme « Oueld Chinwiya ». Cette décision judiciaire sanctionne une série d’infractions graves, notamment la traite d’êtres humains et l’outrage aux forces de l’ordre. L’affaire a éclaté suite à la diffusion d’enregistrements audio compromettants, conduisant à l’arrestation du YouTubeur le 20 novembre. Dans le même dossier, la youtubeuse Fatima Ben Abbas, dite « Bent Abbas », a écopé d’une peine de deux ans d’emprisonnement ferme.

Publicité

Des accusations qui dépassent le cadre numérique

Les charges retenues contre Bouzidi révèlent une affaire complexe dépassant la simple diffamation en ligne. L’Association marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’Homme avait porté plainte contre le YouTubeur, l’accusant non seulement d’atteinte à la vie privée mais aussi d’incitation au chaos au sein d’une institution sécuritaire. L’implication de sa famille dans l’affaire, notamment sa mère et ses frères, suggère une dimension collective aux actes reprochés. Les deux YouTubeurs ont été incarcérés à la prison Oukacha de Casablanca, marquant ainsi la volonté des autorités de réprimer sévèrement les dérives dans l’usage des plateformes numériques.

La justice face aux nouvelles formes d’influence

Cette condamnation illustre les posés par l’émergence des influenceurs numériques dans l’espace public maghrébin. Le jugement rendu par le tribunal de Casablanca établit un précédent judiciaire significatif, rappelant que la liberté d’expression sur les réseaux sociaux ne saurait justifier des comportements délictueux. La sévérité des peines prononcées témoigne de la détermination des autorités marocaines à encadrer l’activité des créateurs de contenu, particulièrement lorsque leurs agissements menacent l’ordre public ou portent atteinte aux droits individuels.