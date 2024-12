Maghreb: une cinquantaine de médicaments produits en 2025

La dépendance pharmaceutique des pays africains constitue depuis des décennies un enjeu majeur de santé publique. L’importation massive de médicaments depuis l’Europe, les États-Unis et l’Asie pèse lourdement sur les économies du continent. Cette situation fragilise l’accès aux soins pour des millions de patients, les exposant aux fluctuations des prix internationaux et aux ruptures d’approvisionnement. Les médicaments génériques provenant d’Inde et de Chine représentent aujourd’hui une part considérable des importations pharmaceutiques africaines, tandis que la production locale demeure limitée dans la plupart des pays.

Un bond technologique sans précédent pour l’industrie pharmaceutique algérienne

L’Algérie ambitionne de transformer radicalement ce paradigme en développant sa propre production de matières premières pharmaceutiques. Le groupe public Saidal franchit une étape décisive avec l’annonce de la fabrication locale de principes actifs dès 2025. Cette avancée technologique permettra initialement la production de cinquante médicaments différents, avant d’atteindre progressivement six cents références. La maîtrise de cette technologie représente une révolution pour l’industrie pharmaceutique nationale, comparable au passage de l’artisanat à la production industrielle.

Publicité

Une expansion internationale prometteuse

Les ambitions de Saidal dépassent les frontières nationales. Le groupe pharmaceutique a réussi à commercialiser ses produits dans treize pays africains en 2024, démontrant sa capacité à rivaliser sur des marchés fortement concurrentiels. Cette percée internationale se traduit par des résultats financiers probants, avec un chiffre d’affaires atteignant 23,5 milliards de dinars, soit une progression de 23% par rapport à l’année précédente. La stratégie du groupe vise désormais une expansion mondiale, soutenue par une approche marketing sophistiquée et le développement de sa chaîne logistique.

Un leadership régional en construction

L’Algérie pose les jalons pour devenir un acteur pharmaceutique majeur en Afrique et au Moyen-Orient. La production locale de matières premières pharmaceutiques représente un tournant stratégique, permettant de réduire la dépendance aux importations tout en développant une expertise technique nationale. Cette autonomie croissante dans le domaine pharmaceutique renforce la position de l’Algérie comme hub industriel régional. La montée en puissance de Saidal illustre la capacité des pays africains à développer leurs propres industries pharmaceutiques, ouvrant la voie à une redéfinition des équilibres dans ce secteur stratégique.