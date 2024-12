Maghreb: une réunion ministérielle prévue avec les pays du golfe

Rabat. Photo: DR

Les monarchies du Golfe ont entrepris une stratégie d’expansion de leur influence en Afrique du Nord depuis plusieurs années. Cette politique vise à consolider leurs partenariats économiques et diplomatiques avec les pays du Maghreb, créant ainsi un pont stratégique entre le monde arabe et l’Afrique subsaharienne. Les investissements massifs des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) dans les infrastructures, l’énergie et le tourisme au Maghreb témoignent de cette volonté de rapprochement, qui se traduit également par une intensification des échanges diplomatiques et culturels entre les deux régions.

Un partenariat stratégique en pleine évolution

La visite du secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe, Jasem Mohamed Albudaiwi, à Rabat ce jeudi 12 décembre, illustre la dynamique positive des relations entre le Maroc et les monarchies du Golfe. Lors de sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, les discussions ont principalement porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre le royaume chérifien et les États membres du CCG. Cette dynamique s’est déjà manifestée lors de la dernière rencontre ministérielle qui s’est tenue le 3 mars 2024 au siège du CCG à Riyad, démontrant la régularité et la constance du dialogue politique entre les deux parties.

Une convergence diplomatique renforcée

La position des pays du Golfe sur la question du Sahara constitue un pilier majeur de leur alliance avec le Maroc. Le secrétaire général du CCG a réaffirmé le soutien indéfectible des monarchies du Golfe à la marocanité du Sahara, une position récemment réitérée lors du 45e sommet de l’organisation le 2 décembre au Koweït. Cette convergence diplomatique devrait connaître un nouveau développement avec la tenue d’une réunion ministérielle Maroc-CCG prévue le 6 mars 2025 à Riyad, pour laquelle Jasem Mohamed Albudaiwi a transmis une invitation officielle à Nasser Bourita. Ces rencontres régulières témoignent de la solidité des liens qui unissent le Maroc aux pays du Golfe et laissent présager un approfondissement continu de leur coopération dans les années à venir.