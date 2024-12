Maghreb : une compagnie aérienne distinguée en Russie

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Air Algérie continue de s’illustrer sur la scène internationale. Lors de la cérémonie des « Perfect Timing Awards 2024 », organisée par l’aéroport international de Cheremetievo à Moscou, la compagnie aérienne nationale algérienne a été mise à l’honneur pour la qualité exceptionnelle de ses services, décrochant le prix de la meilleure gestion des bagages par passager.

Les « Perfect Timing Awards » sont un rendez-vous incontournable pour les compagnies aériennes desservant l’aéroport de Cheremetievo, l’un des plus grands hubs aéroportuaires de Russie. Ce prix récompense deux fois par an les transporteurs qui se démarquent par leur ponctualité, leur efficacité opérationnelle, ainsi que leur capacité à offrir des services de qualité à leurs passagers. Parmi les critères pris en compte figurent le respect des horaires, le volume de passagers transportés et la gestion des bagages.

Publicité

Avec cette distinction, Air Algérie a démontré son savoir-faire et son engagement envers ses clients, consolidant sa position parmi les compagnies les plus performantes à l’international. Ce n’est pas la première fois qu’Air Algérie est saluée pour la qualité de ses services.

En novembre dernier, la compagnie avait déjà été récompensée par l’aéroport international de Dubaï, qui lui avait attribué le prix de l’excellence dans l’engagement lors des « Airports Excellence Awards ». Cette reconnaissance mettait en avant les efforts constants d’Air Algérie pour améliorer l’expérience de ses passagers, renforcer sa communication et moderniser ses services.

Ces distinctions viennent couronner une année 2024 riche en efforts et en innovations pour Air Algérie. La compagnie a non seulement travaillé à optimiser la gestion des bagages, mais également à améliorer la ponctualité de ses vols, à moderniser sa flotte et à étendre son réseau de destinations internationales. Le jury des « Perfect Timing Awards » a salué l’engagement d’Air Algérie à surmonter les défis du secteur aérien, tout en offrant des services toujours plus efficaces et adaptés aux attentes des passagers.

Avec ces récompenses, Air Algérie s’affirme comme un acteur clé dans le domaine du transport aérien, bien au-delà des frontières algériennes. Ces succès reflètent une stratégie claire : celle de répondre aux standards internationaux en matière de qualité et de fiabilité, tout en consolidant sa réputation auprès des voyageurs.